Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Львовской области
Мир
В Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина
Мир
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Происшествия
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мир
Киев назначил боевиков «Азова» приоритетной категорией для обмена
Экономика
В ФТС назвали заместившие ЕС страны в торговле с Россией
Недвижимость
Скидки на новостройки в Москве достигли 35%
Армия
Расчет БПЛА ВДВ применил новый комплекс «Альбатрос» в зоне СВО
Армия
Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
Мир
Посол Пакистана заявил о пользе российской нефти для экономики страны
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области
Общество
В МВД предложили без суда замораживать расходы со счетов кибермошенников
Происшествия
Возгорание произошло на складе в Ярославле
Сюжет:

В МИД РФ выразили надежду на прогресс в отношениях Сирии и Турции

МИД: РФ надеется на прогресс в работе над дорожной картой по отношениям Сирии и Турции
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом во вторник, 20 июня, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов перед началом 20 раунда переговоров «астанинского» формата в столице Казахстана, отметив намерения России на конструктивную работу.

«Впервые здесь проводится второе мероприятие, как бы параллельно — это встреча четырех стран на уровне заместителей министров иностранных дел — это Турция, Сирия, Россия и Иран. Мы занимаемся проблематикой нормализации отношений между Дамаском и Анкарой», — сказал Богданов журналистам.

Также он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

Богданов напомнил, что России «поручено заниматься подготовкой дорожной карты этого процесса нормализации отношений Сирии и Турции» после встречи министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана, которая состоялась 10 мая.

«Надеемся, что мы продвинемся тоже в этой работе», — добавил замглавы МИД.

Кроме того, Богданов отметил, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует принять участие в этой международной встрече, которая проходит 20–21 июня в столице Казахстана.

Традиционно в переговорах также примут участие представители стран-наблюдателей, в частности, из Ирака, Ливана, Иордании.

По словам замглавы российского МИД, участники переговоров будут рассматривать все вопросы вкупе, так как все они взаимосвязаны. Решение всех вопросов требует совместных усилий с подключением международного сообщества.

«Надеемся мы на поддержку и арабских стран, с которыми идет сейчас процесс нормализации отношений», — резюмировал Богданов.

В следующих Сириях: чем закончилась четырехсторонняя встреча в Москве
Какова вероятность примирения Дамаска с Анкарой и кто пытается дестабилизировать ситуацию в регионе

Ранее, 10 мая, прошла встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что эта встреча прошла конструктивно. Кроме того, по его словам, стороны подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны — гаранта доказавшего свою эффективность астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока.

До этого, 5 января, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил проведения личной встречи с Башаром Асадом по итогам переговоров глав МИДов.

28 декабря прошлого года в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции, на которых были обсуждены пути решения сирийского кризиса, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками.

Как стало известно позже, трехсторонняя встреча привела к согласию турецкой стороны на полный вывод войск с территории, контролируемой Анкарой на севере Сирии.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023