В МИД РФ выразили надежду на прогресс в отношениях Сирии и Турции

Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом во вторник, 20 июня, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов перед началом 20 раунда переговоров «астанинского» формата в столице Казахстана, отметив намерения России на конструктивную работу.

«Впервые здесь проводится второе мероприятие, как бы параллельно — это встреча четырех стран на уровне заместителей министров иностранных дел — это Турция, Сирия, Россия и Иран. Мы занимаемся проблематикой нормализации отношений между Дамаском и Анкарой», — сказал Богданов журналистам.

Также он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

Богданов напомнил, что России «поручено заниматься подготовкой дорожной карты этого процесса нормализации отношений Сирии и Турции» после встречи министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана, которая состоялась 10 мая.

«Надеемся, что мы продвинемся тоже в этой работе», — добавил замглавы МИД.

Кроме того, Богданов отметил, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует принять участие в этой международной встрече, которая проходит 20–21 июня в столице Казахстана.

Традиционно в переговорах также примут участие представители стран-наблюдателей, в частности, из Ирака, Ливана, Иордании.

По словам замглавы российского МИД, участники переговоров будут рассматривать все вопросы вкупе, так как все они взаимосвязаны. Решение всех вопросов требует совместных усилий с подключением международного сообщества.

«Надеемся мы на поддержку и арабских стран, с которыми идет сейчас процесс нормализации отношений», — резюмировал Богданов.

Ранее, 10 мая, прошла встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что эта встреча прошла конструктивно. Кроме того, по его словам, стороны подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны — гаранта доказавшего свою эффективность астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока.

До этого, 5 января, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил проведения личной встречи с Башаром Асадом по итогам переговоров глав МИДов.

28 декабря прошлого года в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции, на которых были обсуждены пути решения сирийского кризиса, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками.

Как стало известно позже, трехсторонняя встреча привела к согласию турецкой стороны на полный вывод войск с территории, контролируемой Анкарой на севере Сирии.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.