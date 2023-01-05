Эрдоган допустил проведение личной встречи с Асадом «ради мира в Сирии»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил проведения личной встречи с президентом Сирии Башаром Асадом по итогам переговоров глав МИДов. Об этом президент Турции сказал 5 января в ходе встречи с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

«В Москве прошли переговоры глав министерств обороны Турции, России и Сирии. Предстоит встреча министров иностранных дел трех стран. Затем может состояться наша личная встреча ради обеспечения мира в Сирии», — подчеркнул президент.

Трехсторонняя встреча министров обороны состоялась 28 декабря 2022 года. На ней удалось обсудить «пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии». Ранее, 2 декабря, в Кремле заявляли о готовности Москвы стать посредником в урегулировании проблем Дамаска и Анкары.

24 ноября спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев подчеркнул, что диалог Эрдогана и Асада имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в Сирии. Лаврентьев выразил надежду, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Вооруженные силы страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября.