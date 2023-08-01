Политолог указал на потенциал астанинского формата по сирийскому урегулированию

Потенциал трехстороннего взаимодействия России, Турции и Ирана по урегулированию сирийского кризиса не исчерпан. Об этом в пресс-центре МИЦ «Известия» 1 августа заявил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в рамках круглого стола на тему «Перспективы нормализации сирийско-турецких отношений».

«В той или иной форме, в той или иной локации этот процесс, безусловно, будет продолжаться. Наверное, многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в ближайшие месяцы, в том числе и гуманитарная составляющая, и деятельность третьих стран вокруг Сирии и на территории Сирии. Но координация действий России, Турции и Ирана — это необходимое условие для того, чтобы предотвратить непреднамеренную или преднамеренную эскалацию, для того, чтобы все-таки закрепить результаты того гражданского конфликта, <…> для того, чтобы добиться стабильности на территории Сирии», — сказал он.

При этом эксперт указал на то, что это трехстороннее сотрудничество всегда было сложным, поскольку у России, Турции и Ирана разные интересы, разные приоритеты, сопрягать которые не всегда удавалось.

«Поэтому я думаю, что скорее всего сейчас будут идти интенсивные консультации, возможно, в трехстороннем формате, возможно, и на параллельных двухсторонних треках по конфликтным вопросам, касающимся продолжения усилий по деэскалации на территории Сирии. Я надеюсь, что до конца года будет проведена еще одна встреча на уровне министров иностранных дел с достижением каких-то серьезных договоренностей, в том числе и по вопросам, касающимся гуманитарной ситуации на территории Сирии», — добавил он.

17 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом, но в то же время исключил вывод войск с севера страны.

Ранее, 20 июня, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

Богданов также сообщил, что астанинский формат по урегулированию сирийского кризиса будет искать новую площадку для проведения дальнейших встреч.

В мае прошла встреча глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что эта встреча прошла конструктивно. Кроме того, по его словам, стороны подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.