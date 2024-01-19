Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в Казахстане 24–25 января

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 19 января сообщил, что очередные переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в казахстанской столице 24–25 января.

«Двадцать первая международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса пройдет в столице Казахстана 24–25 января. Она была возобновлена в соответствии с коллективным обращением стран-гарантов», — сказал он журналистам.

Ранее, 28 сентября 2023 года, глава военного ведомства Турции Яшар Гюлер сообщил, что страна готова провести переговоры с министрами обороны России, Сирии и Ирана. Он отметил, что у каждой из сторон переговорного процесса есть свои проблемы, которая она решает.

9 августа того же года сирийский лидер Башар Асад сказал, что помощь России и Ирана сыграла важную роль и дала возможность Сирии выстоять во время кризиса.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов 1 августа выразил мнение, что потенциал астанинского формата по сирийскому урегулированию не исчерпан.

20 июня замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

Богданов также сообщил, что астанинский формат по урегулированию сирийского кризиса будет искать новую площадку для проведения дальнейших встреч.

В мае 2023 года по итогам четырехсторонних переговоров между главами МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции в Москве была достигнута договоренность подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска. Переговоры были направлены на нормализацию отношений и устранение противоречий между двумя соседними странами.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.