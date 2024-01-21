Управлявшие Falcon 10 пилоты владели компанией по авиаперевозкам

Пилоты потерпевшего крушение в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадий Грачев и Дмитрий Беляков были совладельцами российского авиаперевозчика «Джет Аэро», выяснили 21 января «Известия».

«Отрасль компании: перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию», — следует из базы юридических лиц.

Компания была зарегистрирована в подмосковных Люберцах в 2021 году. Беляков являлся ее генеральным директором.

О крушении Falcon 10 стало известно ранее в этот день. Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, борт отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района. Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя. В Минтрансе Афганистана отметили, что самолет не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине изменил маршрут.

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, произведен в 1978 году французской компанией Dassault Aviation и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как узнали «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у компании, по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс. Также мать Грачева рассказала «Известиям», что гендиректор компании Екатерина Агапова является его бывшей женой.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где совершило посадку на дозаправку. Самолет перестал выходить на связь 20 января. Предварительно, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

По данным источника «Известий», среди них были два пилота, два врача, заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска. В Росавиации сообщили, что для их поисков из Кабула была направлена местная спасательная группа.

Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. Источник «Известий» отметил, что у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы, местные врачи поставили ей диагноз «септический шок».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).