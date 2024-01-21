Гендиректором эксплуатанта Falcon 10 оказалась бывшая жена пилота самолета

Гендиректор компании ООО «Атлетик групп», эксплуатанта разбившегося в Афганистане Falcon 10, Екатерина Агапова является бывшей женой пилота этого самолета Аркадия Грачева. Об этом 21 января сообщила «Известиям» мать летчика Лидия Грачева.

«Агапова Екатерина — это его бывшая жена. Мы не общаемся, поэтому я никакой информации не могу сказать. Он эту информацию всю от нас скрывал, мы ничего не знали. Знали, что они разошлись и всё», — сказала женщина.

Иных подробностей она не сообщила.

Как узнали ранее в этот день «Известия», изучив реестр на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Так, у компании не было права осуществлять коммерческую перевозку. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

О крушении Falcon 10 стало известно ранее в этот день. Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, Falcon 10 отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района. Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовал из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где он совершил посадку на дозаправку. Самолет перестал выходить на связь 20 января. Предварительно, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

По данным источника «Известий», среди них были два пилота, два врача, заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска.

Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. Источник «Известий» отметил, что у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы, местные врачи поставили ей диагноз «септический шок».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).