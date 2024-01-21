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Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

Разбившийся в Афганистане самолет перевозил больную россиянку
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Фото: MILSPOT.com
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Частный самолет Falcon 10 с россиянами на борту потерпел крушение в Афганистане. Об авиакатастрофе стало известно утром 21 января. В Росавиации уточнили, что воздушное судно принадлежало российской компании и направлялось в Москву. Что известно о происшествии на данный момент, читайте в материале «Известий».

Что известно о крушении самолета в Афганистане

Лайнер пропал с радаров накануне вечером. Самолет следовал из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где он совершил посадку для дозаправки. Спустя некоторое время после вылета из Индии над Афганистаном он отклонился от курса и врезался в гору Топхан в провинции Бадахшан, расположенной в 20 км от госграницы с Таджикистаном.

До крушения пилот сообщал о технических проблемах. В частности, он доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж сообщил об отказе сначала правого, а затем и левого двигателей.

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Изначально СМИ сообщали, что воздушное судно принадлежало индийской авиакомпании. Однако позднее в Росавиации заявили, что самолет Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Он был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу.

По данным источника «Известий», в момент крушения на боту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Все они являются гражданами России.

Разбившийся в Афганистане самолет перевозил больную россиянку

Самолет выполнял чартерный санитарный рейс. Экипаж перевозил заболевшую россиянку из клиники Таиланда в Россию. Об этом изданию рассказал сын находившейся на борту женщины.

«Санитарный борт перевозил мою больную мать оттуда, из клиники Таиланда, в Россию», — сказал он.

По его словам, мать заболела в Таиланде, где ее положили в госпиталь. Но после месяца болезни было принято решение об отправке ее на лечение в Боткинскую больницу в Москве.

У женщины была сложная медицинская ситуация — у нее перестали функционировать почти все внутренние органы. В полете ее сопровождал супруг. До этого они вместе с сыном отдыхали в Таиланде, но в середине декабря женщина заболела. Предположительно, ухудшение здоровья могло произойти на фоне аллергической реакции на медицинский препарат, который она часто принимала.

По факту крушения самолета в Афганистане возбуждено дело

После сигнала о катастрофе афганские власти направили в регион группу специалистов для расследования обстоятельств произошедшего. Российское посольство в Афганистане взаимодействует с местной стороной.

«Контакт был установлен сразу же после получения соответствующего запроса от Росавиации. Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в разыскных работах», — сказала «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По факту крушения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Обломки самолета еще не найдены. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

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