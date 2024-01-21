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У находящейся на борту разбившегося Falcon 10 россиянки отказали почти все органы

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Фото: TASS/AP/Visar Kryeziu
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У заболевшей россиянки, которая находилась на борту потерпевшего крушение в Афганистане самолета Falcon 10, была сложная медицинская ситуация — у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы. Об этом 21 января сообщил источник «Известий».

Женщине стало плохо, когда она прилетела на отдых в Бангкок. Местные врачи поставили ей диагноз «септический шок».

Отмечалось, что россиянку перевозили из Таиланда и должны были в субботу, 20 января, принять на лечение в Боткинскую больницу в Москве.

Предположительно, состояние женщины могла вызвать аллергическая реакция на медицинский препарат, который она часто принимала. У пациентки стали отказывать почки, печень, и в итоге отказали почти все органы, кроме мозга и сердца. Врачам пришлось поместить ее на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом до этого у россиянки не было хронических болезней.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что самолет Falcon 10, потерпевший крушение в Афганистане, перевозил из Таиланда в РФ заболевшую россиянку Анну Е., которую сопровождал супруг. Они вместе с сыном отдыхали в Таиланде, но в середине декабря Анна заболела. Сопроводить ее на борту разрешили одному человеку. По словам собеседника, местом вылета воздушного судна был аэропорт Утапао в Таиланде. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Росавиации. В Индии же самолет садился на дозаправку.

Сын женщины в разговоре с «Известиями» добавил, что в Таиланде его мать заболела, ее положили в госпиталь. Позднее родные поняли, что смысла для женщины лежать в этой больнице нет, и было принято решение перевезти ее в Москву.

Об авиакатастрофе 21 января сообщило индийское агентство Pajhwok News со ссылкой на местные власти. Отмечалось, что пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства, самолет отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района

Позже Росавиация указала, что на борту частного самолета Falcon 10 находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Все они, по данным «Известий», россияне. Как выяснилось, потерпевший крушение самолет зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. В ведомстве отметили, что он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу.

Как сообщил источник «Известий», предварительной причиной крушения самолета стала техническая неисправность — в самолете отказали оба двигателя. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с российскими гражданами на борту по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что российское посольство в Афганистане взаимодействует с местной стороной по факту крушения частного самолета, на борту которого находились россияне.

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