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Пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России

Пропавший в Афганистане частный самолет направлялся в Москву через Ташкент
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Фото: commons.wikimedia.org
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На борту пропавшего в Афганистане самолета Falcon 10, по предварительным данным, находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Об этом сообщили 21 января в Росавиации.

Отмечается, что самолет зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

«Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Как указали в Росавиации, самолет Falcon 10 (регистрационный номер — RA-09011, серийный — 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Борт принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу. Пропавший с радаров борт совершал перелет в Москву через Ташкент. Вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), он перестал выходить на связь и пропал с радаров.

«Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). Ведутся поиски воздушного судна», — добавляется в сообщении.

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Ранее в этот же день индийское агентство Pajhwok News со ссылкой на местные власти сообщило, что пассажирский самолет, который СМИ назвали индийским, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По некоторым данным, самолет отклонился от первоначального курса. По данным СМИ, самолет упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

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