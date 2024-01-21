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Посольство РФ взаимодействует с Афганистаном после крушения самолета с россиянами

Захарова: РФ взаимодействует с Афганистаном после крушения самолета с россиянами
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Фото: flickr.com
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Российское посольство в Афганистане взаимодействует с местной стороной по факту крушения частного самолета, на борту которого находились россияне. Об этом 21 января заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Контакт был установлен сразу же после получения соответствующего запроса от Росавиации. Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в разыскных работах», — отметила дипломат.

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Об авиакатастрофе ранее в этот день сообщило индийское агентство Pajhwok News со ссылкой на местные власти. Отмечалось, что пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства, самолет отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района

Позже Росавиация указала, что на борту частного самолета Falcon 10 находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Как выяснилось, потерпевший крушение самолет зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Борт совершал перелет в Москву через Ташкент, выполняя чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). В ведомстве отметили, что он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу.

Как сообщил источник «Известий», предварительной причиной крушения самолета стала техническая неисправность — в самолете отказали оба двигателя. Отмечается, что экипаж Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого. Также было установлено, что все находившиеся на борту являются гражданами России.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с российскими гражданами на борту. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

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