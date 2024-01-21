Предварительной причиной крушения самолета в Афганистане назван отказ двигателей

Причиной крушения частного самолета в Афганистане стала техническая неисправность. Согласно предварительным данным источника «Известий» в оперативных службах 21 января, в самолете отказали оба двигателя.

По предварительным данным, экипаж самолета Falkon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого.

Отмечается, что катастрофа произошла в Афганистане, в 20 км от госграницы с Таджикистаном. По предварительным данным источника «Известий», все находившиеся на борту четверо пассажиров и двое членов экипажа являются гражданами России.

На место крушения самолета направлена группа для расследования, добавляет афганский телеканал телеканал Tolo News.

Как сообщили в Росавиации, самолет Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Борт совершал перелет в Москву через Ташкент, выполняя чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия).

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