Дело возбудили по факту крушения самолета в Афганистане с россиянами на борту

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту. Об этом сообщили в воскресенье, 21 января, в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»)», — говорится в сообщении ведомства в их Telegram-канале.

Как отмечается, следователи во взаимодействии с МИД России проведут комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, со ссылкой на Росавиацию уточняется, что самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). Предварительно известно, что на борту находились шесть человек, среди которых российские граждане.

Как уточнял источник «Известий», все находившиеся на борту — четыре члена экипажа и два пассажира — являются гражданами России.

О катастрофе ранее в этот день сообщило индийское агентство Pajhwok News со ссылкой на местные власти. Отмечалось, что пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства, самолет отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

Как сообщили в Росавиации, самолет Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Борт произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу.

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения частного самолета в Афганистане стала техническая неисправность. По предварительным данным, в самолете отказали оба двигателя. Экипаж самолета Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого.