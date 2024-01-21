Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ
Общество
Хозяин Твикса сообщил, что наличие кота при посадке не проверяли
Мир
WP оправдала начало операции США против хуситов идеологическими причинами
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области
Экономика
Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации резервов ЦБ
Мир
Спикер конгресса призвал Байдена объяснить суть развязки конфликта на Украине
Спорт
Россиянка Тимофеева вылетела с Australian Open
Мир
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Армия
ВС РФ отразили пять контратак штурмовиков ВСУ на купянском направлении
Мир
В Киеве назвали желаемым итогом конфликта отказ РФ от ядерного оружия
Мир
Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА
Мир
Потерпевший крушение в Афганистане самолет вез из Таиланда заболевшую россиянку
Мир
В МИД РФ назвали учения НАТО Steadfast Defender возвращением к холодной войне
Армия
ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР
Мир
В Киеве обвинили Варшаву в нарушении соглашения о прекращении блокады

Дело возбудили по факту крушения самолета в Афганистане с россиянами на борту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту. Об этом сообщили в воскресенье, 21 января, в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»)», — говорится в сообщении ведомства в их Telegram-канале.

Как отмечается, следователи во взаимодействии с МИД России проведут комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, со ссылкой на Росавиацию уточняется, что самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). Предварительно известно, что на борту находились шесть человек, среди которых российские граждане.

Как уточнял источник «Известий», все находившиеся на борту — четыре члена экипажа и два пассажира — являются гражданами России.

Туманные обстоятельства: какие нарушения выявили у компании, выполнявшей рейс на L-410
Что вынудило борт совершить жесткую посадку в тайге, в результате которой погибли четыре человека

О катастрофе ранее в этот день сообщило индийское агентство Pajhwok News со ссылкой на местные власти. Отмечалось, что пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства, самолет отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

Как сообщили в Росавиации, самолет Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Борт произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу.

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения частного самолета в Афганистане стала техническая неисправность. По предварительным данным, в самолете отказали оба двигателя. Экипаж самолета Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024