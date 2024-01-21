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Индийский пассажирский самолет разбился в горах Афганистана

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Фото: Global Look Press/Michael Runkel
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Индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан, сообщило 21 января агентство Pajhwok News со ссылкой на местные власти.

По некоторым данным, самолет отклонился от первоначального курса.

Афганский портал Ariana News, в свою очередь, сообщил со ссылкой на полицию, что инцидент произошел накануне вечером, 20 января.

«По данным полиции, в субботу вечером в афганской провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана разбился самолет. Самолет упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района», — указано в материале.

Как отмечает портал 8am.media, пассажирский самолет потерпел крушение из-за «технических проблем». По словам главы отдела информации и культуры движения «Талибан Бадахшан» Забихуллы Амири, которые приводит портал, в этот район направлены специалисты для расследования инцидента.

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Ранее, 12 января, сообщалось, что обломки пропавшего восемь лет назад самолета Ан-32 ВВС Индии были обнаружены подводным аппаратом у побережья страны на глубине более 3 км.

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