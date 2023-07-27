 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал скорую подготовку боевиков ВСУ пилотированию F-16
Культура
В работу поступил сиквел мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»
Спорт
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита»
Мир
Во Львовской области за сутки снесли три памятника советской эпохи
Мир
Истребители коалиции США 14 раз нарушили воздушное пространство в Сирии
Мир
СМИ сообщили о бросившем Меркель под дождем на открытии фестиваля муже
Общество
Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Мир
Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор
Мир
Генсек ООН выразил поддержку президенту Нигера Базуму
Спорт
«Сочи» со счетом 3:1 обыграл «Факел» в матче Кубка России
Наука и техника
Российский экипаж МКС проведет на орбите психологическое исследование
Мир
Самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем
Политика
Путин отметил характер отношений РФ с Египтом и реализуемые проекты
/

Тайна на поверхности: для чего со дна Балтики подняли обломки огромного парома

В Эстонии возобновили расследование крупнейшего кораблекрушения
Фото: Global Look Press/IMAGO/Raul Mee
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Эстонии снова начали расследовать крушение парома «Эстония», которое произошло 29 лет назад и унесло жизни 852 человек. Группа международных исследователей с помощью подводных роботов изучила судно и место катастрофы, а также подняла на поверхность носовую часть корабля. Ожидается, что теперь специалисты смогут точно назвать причины трагедии. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о возобновлении расследования

Группа международных исследователей изучила место крушения парома «Эстония». С помощью подводных роботов специалисты взяли образцы почвы рядом с корпусом корабля. Кроме того, подняли со дна и вырезали из «тела» судна несколько фрагментов обшивки. Подводные дроны произвели видеосъемку внутренностей корабля, изнутри и снаружи засняли повреждения правого борта.

Cпасатели поднимают носовую аппарель обломков теплохода «Эстония» из Балтийского моря, Швеция, 25 июля 2023 г.

Cпасатели поднимают носовую аппарель обломков теплохода «Эстония» из Балтийского моря, Швеция, 25 июля 2023 года

Фото: Global Look Press/Magnus Lejhall

На последнем этапе исследований специалисты подняли на поверхность носовую часть парома, которую позже доставили в эстонский порт Палдиски. Ожидается, что затем ее наземным транспортом перевезут на склад для дальнейшего изучения. «Сначала мы задокументируем состояние аппарели [носовой части] в том виде, в каком она находится, а затем, вероятно, возьмем образцы металла с поверхностей, в которых произошло разрушение», — сказал журналистам сотрудник эстонского Центра расследований инцидентов с безопасностью Таури Роозипуу.

Как произошло крушение

Паром «Эстония» следовал из Таллина в Стокгольм и затонул в сентябре 1994 года. Всего на корабле находилось 989 пассажиров и членов экипажа, погибли 852 человека. Катастрофа стала самым большим кораблекрушением на Балтике в мирное время, по масштабам ее сравнивают с трагедией на «Титанике».

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

Выжившие позже подробно рассказывали о произошедшем. Так, пассажир Микаэль Ыун вспоминал, что во время катастрофы уже спал. «В какой-то момент будильник упал со шкафчика, дверь с грохотом отворилась, подушка поползла на стену и мне показалось, что я встал, не вставая. Я выбежал из каюты, на палубе мигал свет и слышались крики «тревога». Судно наклонялось, люди хватались за перила, многие орали и падали», — рассказал мужчина, которому удалось залезть в спасательную лодку.

Обследование затонувшего парома «Эстония» гидролокатором 

Обследование затонувшего парома «Эстония» гидролокатором

Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman

Другой выживший, Урбан Ламбертссон, рассказал, что в момент крушения оказался в караоке. «Песня прервалась на середине. Ведущий пытался успокоить пассажиров, но в комнате начался хаос», — вспоминает он. По словам мужчины, в какой-то момент в помещение хлынул поток воды. «Я добрался до трубы. Паром становился всё темнее, в какой-то момент корабль подал сигнал — издал два коротких низких звука. Я заставил себя прыгнуть в воду: махая руками, сиганул в абсолютную темноту», — рассказал пассажир.

На сигнал бедствия парома откликнулось несколько пассажирских судов, к месту трагедии прибыли также спасательные вертолеты, один из которых прилетел из Санкт-Петербурга. «На месте увидели зловещую картину: из-под толщи воды шел свет. Электричество на судне вырубилось, но автоматически включились запасные генераторы», — вспоминал пилот Вадим Базыкин. По его словам, для спасения людей вертолет снизился до полуметра над уровнем моря, а члены экипажа руками затаскивали пострадавших на борт.

Долговое странствие: ремонтную компанию подозревают в срыве оборонзаказа
Как десантный катер «Денис Давыдов» едва не остался без главного двигателя

Какие есть версии

Сразу после крушения была сформирована официальная следственная комиссия, в которую вошли эксперты из Эстонии, Финляндии и Швеции. По итогам разбирательства они пришли к выводу, что причиной катастрофы стали ошибки в строении судна. Согласно заключению комиссии, носовой визор (часть парома, которая опускается и поднимается, по ней заходят пассажиры и заезжают автомобили) не соответствовал конструкторским чертежам. Кроме того, некоторые сварочные швы были выполнены некачественно. В результате в условиях сильного шторма визор не выдержал ударов волн и сорвался. После этого вода захлестнула грузовой отсек, паром стал крениться и тонуть.

Брифинг посвященный отчету о предварительной оценке крушения парома «Эстония», Эстония, 23 января 2023 г.

Брифинг, посвященный отчету о предварительной оценке крушения парома «Эстония». Эстония, 23 января 2023 года

Фото: Global Look Press/IMAGO/Raul Mee

Выводы, впрочем, устроили далеко не всех. Сразу после завершения официального расследования появилось множество альтернативных версий. Согласно одной из них, паром перевозил секретную военную технику, которая осталась в Эстонии после развала Советского Союза. Сторонники этой теории считают, что опасный груз мог взорваться на борту. Корабль мог действительно погибнуть в результате шторма, но якобы власти скрыли подробности, чтобы общественность не узнала о контрабанде. По другой версии, паром столкнулся с подводной лодкой, во время рейса на Балтике как раз проходили масштабные учения ВМС НАТО.

«Буквально смыло с палубы»: в Баренцевом море затонуло судно с моряками
Два человека спасены, один моряк найден мертвым, поиски еще 16 человек продолжаются

Альтернативные версии подогревались решениями прибалтийских чиновников. Сразу после трагедии правительства Швеции, Финляндии и Эстонии заключили соглашение о могильном покое. Согласно этому решению, в районе гибели парома запрещены любые погружения и исследования. «Эстония» стала первым и единственным судном в мире, в отношении которого действуют такие ограничения. Кроме того, чиновники собирались создать саркофаг, залив корпус корабля бетоном, в итоге ограничились несколькими тысячами тонн грунта.

123

Фото: commons.wikimedia.org
Один из надувных спасательных плотов «Эстонии», наполненный водой

В 2020 году катастрофу стали обсуждать с новой силой. Тогда на телеканале Discovery вышел фильм о произошедшей трагедии. Журналистам удалось обследовать судно, на правом борту они обнаружили пробоину высотой 4 м и шириной 1,2 м. При этом в отчете официальной комиссии ни разу не упоминалось о каком-либо повреждении. После появления новой информации расследование обстоятельств крушения решили возобновить.

Экспедиция в прошлое: на Енисее ищут следы затонувших купеческих судов
Карту с их расположением исследователи обещают выложить в интернет

Что будет дальше

Интересно, что нынешний этап исследований останков парома только начался, но эстонские власти уже как будто заранее знают итоговый результат. «Мы не нашли никаких доказательств того, что официальный отчет ошибочен. Не увидели ни следов взрывчатки, ни следов проникновения какого-то иного объекта. Так что, думаю, ничего нового к имеющимся данным добавить нельзя», — заявил руководитель эстонского Центра расследований инцидентов с безопасностью Мярт Отс. Окончательные результаты расследования он пообещал представить к концу следующего года.

123

Фото: Global Look Press/Pontus Lundahl
Король Швеции Карл Густав, королева Сильвия, президент Алар Карис и его жена Сирье Карис посещают монумент «Прерванная линия», воздвигнутый в память о тех, кто погиб на пароме «Эстония», в Таллинне, Эстония, 2023 год

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич говорит «Известиям», что эстонские чиновники в действительности не собираются расследовать все обстоятельства произошедшего.

— На самом деле причины крушения «Эстонии» установлены более-менее точно. Довольно много свидетельств в пользу того, что паром перевозил советскую военную технику, в том числе колесную. Груз плохо закрепили, он сместился, из-за этого корабль накренился и стал тонуть. Перевозки были контрабандой, их организовали эстонские и шведские спецслужбы. Понятно, что Таллин и Стокгольм не заинтересованы в объективном расследовании произошедшего. Да, реагируют на запрос общественности и давление СМИ, изображают бурную деятельность. В реальности, думаю, никаких новых фактов не обнародуют, — отметил собеседник.

Не сворачивая с «Курска»: можно ли было избежать трагедии в Баренцевом море
Эксперт отследил путь взорвавшейся на подлодке торпеды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир