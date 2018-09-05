Экспедиция в прошлое: на Енисее ищут следы затонувших купеческих судов

На поиски затонувших на Енисее кораблей отправились ученые в Красноярском крае — экспедиция вышла в плавание по сибирской реке в начале сентября. Ее участникам предстоит исследовать суда, погибшие еще в конце XIX столетия. Какие истории скрывает Енисей и что именно рассчитывают найти ученые — в материале портала iz.ru.

По следам сибирских купцов

Енисей входит в число самых длинных и полноводных рек в мире и является крупнейшей рекой в Арктике. Его протяженность составляет почти 3,5 тыс. км. Долгое время он оставался главной транспортной артерией, соединявшей сибирские города с Карским морем, а оттуда — с иностранными державами.

По нему начиная еще с XVII века сибирские купцы перевозили свои товары: знаменитую сибирскую пушнину, затем — чугун, древесину, всевозможные китайские товары, от шелков до чая, а позднее и золото.

Сначала, правда, речь шла о небольших рейсах, но с конца XIX века Енисей освоили купеческие транспортные суда — и тогда река превратилась в транспортную артерию, связавшую торговцев из Сибири в том числе и с иностранными покупателями.

Чаще всего маршрут тех кораблей пролегал до существующего до сих пор города Лесосибирска, который находится почти на 300 км севернее Красноярска. Учитывая суровый местный климат, многим из них путь по суровой сибирской реке преодолеть так и не удалось: какие-то из кораблей садились на мель или не выдерживали сложной сибирской зимовки.

Именно те, первые купеческие суда интересуют исследователей в первую очередь.

С помощью робота

Нынешняя экспедиция, получившая название «Енисей-Арктика», рассчитана на два года и организована Российским географическим обществом. Основной ее задачей станет исследование дна сибирской реки и расположенных вокруг памятников, связанных с историей северного судоходства, развитием навигации и картографии.

«Цель экспедиции — исследование акватории реки Енисей и Енисейского залива при помощи гидроакустических систем, в частности гидролокатора бокового обзора. Это позволит исследователям детально изучить дно Енисея. Одна из интереснейших задач — это поиск и исследование затонувших судов на Енисее. Многие из этих судов известны своим участием в арктических экспедициях по Северному морскому пути», — сообщили ТАСС в пресс-службе красноярского отделения РГО.

Енисей_5 Участник экспедиции «Енисей-Арктика» Фото: rgo.ru

Кроме того, ее участники планируют изучить места, в которых почти столетие назад были установлены судоходные знаки, чтобы понять степень их сохранности.

Экспедиция такого масштаба проходит на Енисее впервые. К работам присоединятся в том числе математики, технологи, геодезисты и программисты. Для ее нужд, по некоторым данным, был разработан даже специальный робот, способный действовать под водой.

Однако в действительности поиски следов затонувших в этом районе кораблей начались за несколько лет до этого. Руководителем исследовательского проекта тогда стал сотрудник Сибирского государственного аэрокосмического университета, историк Александр Гончаров, которому в 2016 году удалось обнаружить на дне сразу два затонувших судна.

По Енисею на катамаране

Летом 2016 года в плавание по Енисею отправилась небольшая экспедиция, организованная Русским географическим обществом, руководил ею Александр Гончаров. По возвращении участники, которые передвигались на небольшом парусном катамаране, оборудованном мотором, рассказали, что им удалось обнаружить останки сразу двух кораблей, погибших в 1877 году, хотя изначально целью было лишь одно судно — британская паровая шхуна «Темза».

О ее обнаружении, в частности, тогда написал The Guardian.

Незадолго до гибели именно эта шхуна стала первым океанским судном, когда-либо прошедшим по Енисею. Она принадлежала мореплавателю Томасу Виггинсу. Британец, убежденный в перспективах арктической торговли, потратил несколько лет на то, чтобы пройти через Карское море и зайти в Енисей. В 1876 году ему это удалось.

Енисей_1 Британская паровая шхуна «Темза» Фото: rgo.ru

В награду «за открытие входа в Енисей» сибирский купец Михаил Сидоров подарил Виггинсу графит, который, судя по всему, и погубил «Темзу». На обратном пути судно село на мель, капитан решил сбросить груз, чтобы освободить корабль, но это не помогло — шхуна примерзла ко дну.

Впрочем, Виггинсу удалось выйти из создавшейся ситуации практически без потерь. По словам историков, он продал обездвиженный корабль местным купцам и вместе с командой вернулся в Англию сухим путем. А вот «Темза» погибла уже весной 1877 года, во время ледохода.

Сейчас, как рассказали в экспедиции, остатки корабля лежат на дне реки недалеко от города Туруханск — они находятся на глубине от 2 до 10 м, занесены слоем песка и ила, поэтому определить степень их сохранности крайне затруднительно.

Рельсы для Транссиба и животные для зоосада

Второй, на этот раз российский, корабль участники экспедиции 2016 года, по их словам, обнаружили случайно — после того как сами попали в шторм. Фрагменты старого корабля они нашли на берегу одного из островов в протоке Малый Енисей.

Предположительно обломки принадлежат торговому пароходу «Северное сияние». Он был построен в 1876 году в Енисейске, владел им тот же купец Михаил Сидоров. Об этом по итогам экспедиции агентству «Интерфакс» рассказал Александр Гончаров.

Купеческий пароход покинул Енисейск осенью 1876 года. Он должен был доставить в Петербург графит и древесину, а еще животных для Петербургского зоологического сада. Однако корабль поздно вышел в плавание и вскоре из-за сильных штормов встал на зимовку у Мало-Бреховских островов.

Во время зимовки его шкипер Давид Шваненберг поссорился с местными чиновниками, и те запретили местным жителям поставлять команде продовольствие. В результате большая часть команды погибла от цинги, сам Шваненберг бежал, а корабль, как и оставленная Виггинсом «Темза», «добил» весенний ледоход. Что случилось с грузом и в том числе животными, находившимися на корабле, — неясно.

Енисей_2 Томас Виггинс Фото: commons.wikimedia.org

Журналистам вскоре после находки Александр Гончаров рассказал, что это может быть одним из немногих сохранившихся образцов сибирского кораблестроения того периода.

«Останки, предположительно, парохода «Северное сияние» мы нашли на Большом Бреховском острове в протоке Малый Енисей. Большая часть этого судна лежит на берегу, у шхуны уцелел устав (корпус. — Ред.), часть палубы, шпангоуты, металлические крепления, днище», — пояснил он в 2016 году.

И для Виггинса, и для купца Михаила Сидорова история с освоением Енисея завершилась вполне благополучно. В 1877 году шхуна Михаила Сидорова «Утренняя звезда» стала первым российским судном, совершившим коммерческий рейс из Енисейска в Санкт-Петербург. Теперь в СибГАУ рассчитывают ее реконструировать к 150-летию плавания, которое будут отмечать в 2027 году.

Сам Виггинс, твердо убежденный в возможностях арктической морской торговли, после гибели «Темзы» не сдался: в том же году он привез в Англию товары с Обской губы, а позднее удостоился премии императора Александра III — в 1893 году он доставил на Енисей рельсы для строительства Транссиба.

Карта затонувших кораблей

В 2017 году организаторы маленькой, на один катамаран, экспедиции область поисков расширили, включив в нее и другие погибшие корабли. Кроме того, участники готовились провести дополнительные исследования «Темзы» — с помощью того же гидролокатора, который будут использовать во время работы команды «Енисей-Арктика».

«К объектам, представляющим особый интерес, относятся британский транспорт Roddam, затонувший в ходе экспедиции министерства путей сообщения в 1905 году. Кроме того, при помощи гидролокатора бокового обзора планируется исследовать британскую паровую шхуну «Темза», затонувшую в 1877–1878 годах и найденную в 2016 году», — отмечалось на официальном сайте Сибирского государственного университета науки и технологий.

При этом, как рассказал тогда руководитель проекта, историк, доцент СибГАУ Александр Гончаров, пользуются они самыми разными исследовательскими методами.

Енисей_4 Катамаран участников экспедиции «Енисей-Арктика» Фото: rgo.ru

«Мы активно внедряем междисциплинарные подходы, такие как дистанционное зондирование земли, гидролокация, различные физические методы, помогающие установить историю производства и характеристики компонентов исторических судов», — сообщил он журналистам.

По итогам исследований этого года ученые пообещали нанести на карту данные обо всех обнаруженных ими затонувших кораблях. Информацию хотят сделать общедоступной — данные должны разместить в интернете уже к концу 2018 года. Правда, по словам Александра Гончарова, «черным археологам» рассчитывать особенно не на что: остававшиеся на кораблях грузы, вероятнее всего, разграбили вскоре после их крушения, уверен он.