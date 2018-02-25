Тайны Новой Земли

Минобороны объявило, что одним из приоритетов Северного флота в 2018 году станет проведение большой экспедиции на архипелаг Новая Земля — важнейший плацдарм отечественных вооруженных сил на Севере. Главной задачей участников экспедиции станет исследование инфраструктуры, оставленной на архипелаге в XIX и XX веках. Портал iz.ru разбирался, что и зачем военные будут там искать.

Рай для промышленников и купцов

Архипелаг протягивается с юго-запада на северо-восток дугой длиной почти в 1000 километров. Состоит он из двух больших островов: Южного и Северного, разделенных проливом Маточкин Шар. Есть там и другие острова, однако все они значительно меньше по площади.

Долгое время Новая Земля привлекала промышленников и представителей различных промыслов: в XV-XVI веках здесь бывали русские, занимавшиеся зверобойным промыслом. А в XVII веке царь Алексей Михайлович отправил сюда две экспедиции для поиска серебряной руды. Обе они погибли.

По одной из версий, честь открытия Новой Земли вообще принадлежит новгородским купцам, попавшим сюда еще в XII веке. По другой — первыми были всё-таки их скандинавские коллеги. Ни одну из них подтвердить не удалось, но очевидно одно: изначально архипелаг привлекал в первую очередь людей мирных, но предприимчивых — промысловиков и торговцев, желавших найти кратчайший путь из России в Англию.

новая_земля_3 Встреча голландских мореплавателей и российских рыбаков после открытия Северо-Восточного прохода, к югу от архипелага Новая Земля. 1597 год. Фото: Getty Images/DeAgostini

В конце XIX века, когда и Российскую империю, и западные страны охватила лихорадка покорения Севера, на архипелаг подряд отправились сразу несколько экспедиций — в приоритете оказались интересы не экономического, а научного плана. В годы Великой Отечественной войны Новая Земля стала свидетелем ожесточенного морского противостояния, а в советские годы — местом испытаний ядерного оружия. В 1950-е оттуда вывезли практически всех мирных жителей. С тех пор архипелаг является закрытой территорией, находящейся под контролем ВС РФ.

В последнее время, впрочем, российское присутствие на нем активизировалось. Причем речь идет не только о военном присутствии: с начала 2018 года при участии «Росатома» ведется подготовка к освоению расположенного здесь месторождения Павловское — пятого в стране по запасам цинка и свинца. Ожидается, что добыча ископаемых начнется к 2023 году.

По следам первопроходцев

В Минобороны говорят, что на архипелаге осталось «огромное количество» объектов инфраструктуры прошлого и, возможно, позапрошлого веков. Большинство из них уже не представляют никакой практической ценности, зато их тщательное исследование позволит использовать «опыт освоения архипелага в интересах обеспечения безопасности Арктики».

новая_земля_1 Личный состав экспедиции: доктор Гриневецкий, чинов. Дмитриев, десятн. Павлов и девять казаков.1889 год. Фото: polarpost.ru

На Северном флоте уже была создана специальная группа, которая изучила исторические документы и материалы, связанные с историей Новой Земли — именно на их основе, как следует из сообщения ведомства, и была определена программа экспедиции, которая пройдет при поддержке Российского географического общества.

В ведомстве особенно подчеркивают, что все исследования будут проводиться силами судов СФ, при этом участвовать в них будут только военнослужащие-контрактники и исключительно по собственному желанию.

В XIX веке исследованиями Новой Земли занимались регулярно: всего Российская империя отправила туда около 10 экспедиций. В том числе писатель, журналист и этнограф Константин Носилов по просьбе Императорского географического общества трижды зимовал на необитаемом архипелаге. А в 1870 году на Новую Землю, чтобы закрепить права империи на архипелаг, сплавал великий князь Алексей Александрович. Еще несколько отечественных исследователей побывали здесь в XVIII и начале XX века.

новая_земля_2 Фото: РИА Новости/Павел Львов

Пока Минобороны планирует пройти по маршрутам трех экспедиций конца XIX – начала XX столетия. В том числе военнослужащие должны будут повторить путь Леонида Гриневецкого, врача, который в 1883 году первым из европейцев пересек весь Южный остров. После этого они должны будут добраться до пролива Маточкин Шар маршрутами, намеченными ученым Феодосием Чернышевым, также работавшим на Новой Земле в конце XIX столетия, по льду перейти на Северный остров, чтобы там совершить «протяженный марш», и повторить путь известного исследователя Владимира Русанова, который первым пересек Северный остров в 1908 году.

В поисках войны

Попутно члены экспедиции займутся поиском артефактов времен Великой Отечественной войны и захоронений советских бойцов. Большую часть находок планируется переместить к местам базирования Северного флота, где их выставят в открытый доступ.

Речь идет о следах пребывания на архипелаге Новоземельской военно-морской базы — временного соединения, образованного в составе Беломорской флотилии в 1942 году. На нескольких сторожевых кораблях ее военнослужащие боролись с германскими судами, угрожавшими безопасности северных конвоев.

Немецкий флот к этому моменту также использовал Новую Землю — в ее бухтах, в том числе, отстаивались германские подводные лодки, охотившиеся на те самые конвои. «Выдавить» противника с архипелага Германия стремилась всеми силами — советскую базу обстреливала артиллерия, а после того, как поселок Белушья губа, где располагался штаб советской ВМБ, был атакован немецкой авиацией, на архипелаге появился советский военный аэродром. Полосу подготовили, но времени на строительство жилья уже не оставалось, так что летчики-истребители круглый год жили в палатках, несмотря на холода.

новая_земля_4 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Поиск следов пребывания на Новой Земле немецких военнослужащих, в том числе построенных ими аэродромов и других объектов, тоже входит в задачи экспедиции. Это одна из главных тайн архипелага. Известно, что в годы войны немцы установили здесь собственные метеостанции, и не исключено, что ими дело тогда не ограничилось. По свидетельствам некоторых бойцов, служивших на архипелаге, там находили большое подземное сооружение, предположительно немецкий бункер. Его существование официально не было подтверждено, но возможно, экспедиции 2018 года удастся обнаружить какие-то новые свидетельства.

Ядерное прошлое

В XVI — XVII вв. заплывавшие на Новую Землю купцы и золотопромышленники обнаруживали здесь следы погибших поселений. Однако после этого и вплоть до конца XIX века архипелаг был необитаем. Жители Крайнего Севера приплывали к его берегам только ради охоты или ловли рыбы. В 1869 году на Новой Земле появился первый постоянный житель. Ненец Фома Вылка, переехавший сюда с берегов реки Печоры, стал неоценимым помощником и спутником ученых, приезжавших на архипелаг. А вслед за ним последовали и другие представители коренного населения Севера.

К 1940-м годам на фоне развивавшихся в 1930-е на Севере полярных станций и всё усиливавшегося присутствия военных мирное население архипелага тоже разрослось. Сразу после войны, в 1946 году, военные Новую Землю покинули, а вот мирное население осталось. Благодаря построенному здесь в военные годы аэродрому Рогачево центром жизни стала всё та же Белушья губа.

Впрочем, мирная жизнь продлилась здесь недолго. В 1954 году именно на Новой Земле создали первый советский военно-морской полигон для испытаний ядерного оружия. Тогда же архипелаг стал закрытой территорией и полностью перешел в ведение командования расположившейся здесь военной части. Большую часть мирного населения тогда перевезли на материк.

новая_земля_5 Самая мощная в мире экспериментальная термоядерная авиабомба, испытанная в 1961 году на полигоне Новая Земля Фото: ТАСС/Яровицын Роман

В 1955-м здесь осуществили первый подводный атомный взрыв, а в 1957-м — единственный в истории Новой Земли наземный. После этого различные испытания, связанные с ядерным оружием, тут проходили регулярно. У местной «столицы», Белушьей губы, появился конкурент — поселок испытателей в губе Башмачная. В конце 1960-х обитатели оставили его: те, кто бывал на архипелаге после этого, говорят, что в поселке всё носит следы бегства, но что стало причиной, точно неизвестно.

По одной из версий, неподалеку от него во время испытаний произошел выброс радиоактивного газа. Также, по рассказам очевидцев, территория между Башмачной и Черной губой заставлена военной техникой, которая, вероятнее всего, участвовала в испытаниях.

Если для большинства информация о происходившем на полигоне остается тайной, то в Минобороны, вероятнее всего, есть документы, касающиеся испытаний. Тем более, что еще в 2012 году стало известно, что Центральный ядерный полигон не только не закрыт, но и готовится к проведению новых испытаний, которые, правда, будут подкритическими или «неядерными» — то есть не предполагающими деления ядер радиоактивных материалов. Это тем сильнее обострило внимание к происходящему на полигоне и его прошлому, однако вряд ли визит туда заинтересует участников экспедиции военного ведомства.