В архипелаге Новая Земля нашли неизученный остров
Несколько новых географических объектов найдены на острове Северном. Кроме того, возле ледника Чаева обнаружен новый остров. Открытия сделаны во время экспедиции гидрографического судна Северного флота «Сенеж». Исследования проводились в районе северной части архипелага Новая Земля. Ученые пришли к выводу, что эти объекты образовались после разрушения ледников.
В пресс-службе Северного флота отметили, что обычно подобные научно-исследовательские походы совершаются в конце лета – начале осени. Это связано с тем, что в это время ледовый покров минимальный, что позволяет исследовать труднодоступные районы Арктики. К примеру, в это время года в 2015 году были открыты девять островов в российской части Арктики, а через год — еще два. Все они уже нанесены на карту.
Что касается нынешнего похода военных гидрографов, то он начался в конце августа — судно вышло из базы, совершило переход по Северному морскому пути до Новосибирских островов в море Лаптевых и проследовало обратно. Исследования в Баренцевом море сейчас продолжаются. «Сенеж» должен вернуться домой на следующей неделе, передает ИА SakhaNews.