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В архипелаге Новая Земля нашли неизученный остров

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Несколько новых географических объектов найдены на острове Северном. Кроме того, возле ледника Чаева обнаружен новый остров. Открытия сделаны во время экспедиции гидрографического судна Северного флота «Сенеж». Исследования проводились в районе северной части архипелага Новая Земля. Ученые пришли к выводу, что эти объекты образовались после разрушения ледников.

В пресс-службе Северного флота отметили, что обычно подобные научно-исследовательские походы совершаются в конце лета – начале осени. Это связано с тем, что в это время ледовый покров минимальный, что позволяет исследовать труднодоступные районы Арктики. К примеру, в это время года в 2015 году были открыты девять островов в российской части Арктики, а через год — еще два. Все они уже нанесены на карту.

Что касается нынешнего похода военных гидрографов, то он начался в конце августа — судно вышло из базы, совершило переход по Северному морскому пути до Новосибирских островов в море Лаптевых и проследовало обратно. Исследования в Баренцевом море сейчас продолжаются. «Сенеж» должен вернуться домой на следующей неделе, передает ИА SakhaNews.

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