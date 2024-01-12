Пропавший восемь лет назад индийский Ан-32 обнаружен на дне моря

Обломки пропавшего восемь лет назад самолета Ан-32 ВВС Индии были обнаружены подводным аппаратом у побережья страны на глубине более трех километров. Об этом 12 января сообщил журнал India Today со ссылкой на индийское оборонное ведомство.

«Поиск проводился на глубине 3400 метров с использованием нескольких полезных нагрузок, включая многолучевой гидролокатор, гидролокатор с синтезированной апертурой и фотоаппарат высокого разрешения. Поисковые изображения были тщательно изучены и признаны соответствующими самолету Ан-32», — говорится в сообщении МО Индии.

В ведомстве добавили, что снимки были сделаны на месте крушения, при этом сообщений о пропаже других самолетов в этом же районе не поступало. Это указывает на то, что обломки, возможно, принадлежали разбившемуся ВВС Ан-32 (К-2743), добавили в МО.

Самолет Ан-32 ВВС Индии с регистрационным номером К-2743 пропал над Бенгальским заливом 22 июля 2016 года во время выполнения боевого задания. На борту самолета в тот момент находилось 29 человек. Поисково-спасательные операции, проводившиеся после исчезновения, не смогли обнаружить ни персонала, ни обломков самолета.

В июле у берегов Италии были найдены обломки грузового древнеримского судна, построенного более 2 тыс. лет назад. По данным экспертов, возраст древнего корабля датируется I или II веком до н. э. Он перевозил сотни амфор, которые представляют собой один из типов римского терракотового кувшина.