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Обломки потерпевшего крушение 2 тыс. лет назад судна с амфорами найдены в Италии

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Фото: REUTERS
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Обломки грузового древнеримского судна, построенного более 2 тыс. лет назад, найдены у берегов Италии. Как сообщает Би-би-си 28 июля, оно обнаружено у порта Чивитавеккья в около 80 км к северо-западу от Рима.

По данным экспертов, возраст древнего корабля датируется I или II веком до н. э. Он перевозил сотни амфор, которые представляют собой один из типов римского терракотового кувшина. Как заявил отряд итальянской полиции по охране культурного наследия, керамика найдена практически нетронутой.

«Эта исключительная находка является примером кораблекрушения римского корабля, который столкнулся с опасностями на море, пытаясь достичь побережья, и свидетельствует о старых морских торговых путях», — отметили карабинеры.

Пока реликвии удалось запечатлеть только с помощью подводного робота. Будут ли их доставать на поверхность со дна Средиземного моря, не сообщается.

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Ранее, 28 июня 2019 года, затонувший корабль римской эпохи, нагруженный амфорами, нашли в море неподалеку от кипрского курорта Протарас. Потерпевшее крушение судно обнаружили водолазы-любители из лаборатории археологических исследований Кипрского университета. Было установлено, что судно шло из Сирии или Киликии. Отмечалось, что обнаруженный корабль — единственное неразрушенное римское судно из ранее найденных.

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