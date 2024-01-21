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Сын находящихся на борту рухнувшего в Афганистане самолета россиян рассказал подробности

Сын находившейся на борту Falcon 10: мать месяц лежала в клинике в Таиланде
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Фото: commons.wikimedia.org/Lord of the Wings
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Самолет, разбившийся в горах Афганистана, перевозил заболевшую россиянку из клиники Таиланда в Россию. Об этом рассказал «Известиям» ее сын.

«Санитарный борт перевозил мою больную мать оттуда, из клиники Таиланда, в Россию», — сказал он

По его словам, мать заболела в Таиланде, где ее положили в госпиталь. Позднее родные поняли, что смысла для женщины лежать в этой больнице нет, и решили перевезти ее в Москву.

«17-го числа ее положили в больницу. Декабря 15-го еще всё было нормально», — сообщил он, отметив, что врачи в тайской больнице долгое время давали надежду на улучшение состояния женщины. Но после месяца болезни было всё же принято решение об отправке ее на лечение в Боткинскую больницу в Москве.

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Об авиакатастрофе стало известно ранее в воскресенье. Пассажирский самолет Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, судно отклонилось от первоначального курса и упало в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

В Росавиации сообщили, что Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских самолетов РФ. Борт произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу. Судно перестало выходить на связь 20 января.

По предварительной информации, на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Обломков самолета пока еще не найдено, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Кроме того, источник «Известий» сообщил, что причиной крушения Falcon 10 в Афганистане стала техническая неисправность. По предварительным данным, в самолете отказали оба двигателя. Экипаж самолета Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого.

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