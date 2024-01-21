Бизнесмен из Волгодонска летел в потерпевшем крушение в Афганистане Falcon 10

В самолете Falcon 10, потерпевшем крушение в горах Афганистана, летел бизнесмен из Волгодонска Анатолий Е. Об этом сообщил в воскресенье, 21 января, источник «Известий».

Он рассказал, что мужчина нанял санитарный борт, чтобы перевезти в Россию из Таиланда свою больную жену.

«Находившийся на борту Falcon 10 россиянин владел рынком «Авангард» в Волгодонске», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что 65-летний предприниматель сопровождал в полете свою 64-летнюю супругу Анну, для которой организовали перелет с двумя медиками на борту. Организацией перевозки, по данным источника, муж и сын женщины начали заниматься 12 января.

О том, что частный самолет Falcon 10 с россиянами на борту потерпел крушение в Афганистане, стало известно ранее в воскресенье. В Росавиации уточнили, что воздушное судно принадлежало российской компании и направлялось в Москву. Лайнер пропал с радаров накануне вечером. Самолет следовал из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где борт совершил посадку для дозаправки. Спустя некоторое время после вылета из Индии над Афганистаном он отклонился от курса и врезался в гору Топхан в провинции Бадахшан, расположенной в 20 км от госграницы с Таджикистаном.

Сын находившейся на борту женщины рассказал, что рейс перевозил его заболевшую в Таиланде мать, которая за месяц до этого попала там в больницу. Несколько дней назад было принято решение об отправке ее на лечение в Боткинскую больницу в Москве. Как отмечалось, у женщины была сложная медицинская ситуация — у нее перестали функционировать почти все внутренние органы. В полете ее сопровождал супруг.

По факту крушения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).