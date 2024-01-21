У эксплуатанта разбившегося Falcon 10 не было сертификатов для коммерческих полетов

У компании ООО «Атлетик групп», эксплуатанта разбившегося самолета Falcon 10 в Афганистане, по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Об этом 21 января узнали «Известия», изучив реестр авиакомпаний на сайте Росавиации.

Самолетом управляли два пилота Дмитрий Б. Аркадий Г., а другие два человека — Игорь С. и Павел П., указанные в качестве членов экипажа, предварительно, были врачами, уточняет источник «Известий».

По словам собеседника, оба летчика имели свидетельства частных пилотов, которые им выдали в Северо-Западном территориальном управлении Росавиации в сентября прошлого года. У Дмитрия Б. общий налет составляет 2,4 тыс. часов, а у Аркадия Г. — 870 часов. Документы о прохождении подготовки на Falcon 10 они получили в учебном центре FlightSafety International в мае 2023-го.

Об авиакатастрофе стало известно ранее в этот день. Пассажирский самолет Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, судно упало в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Он был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу. Судно перестало выходить на связь 20 января.

Предварительно, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс и следовал из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где он сел на дозаправку.

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения Falcon 10 в Афганистане могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

Сын находившейся на борту россиянки рассказал «Известиям», что экипаж перевозил ее заболевшую мать из клиники Таиланда в Россию. На борту россиянку сопровождал ее супруг. Источник издания отметил, что у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы, местные врачи поставили ей диагноз «септический шок».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

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