Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ
Общество
Хозяин Твикса сообщил, что наличие кота при посадке не проверяли
Мир
WP оправдала начало операции США против хуситов идеологическими причинами
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области
Экономика
Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации резервов ЦБ
Мир
Спикер конгресса призвал Байдена объяснить суть развязки конфликта на Украине
Спорт
Россиянка Тимофеева вылетела с Australian Open
Мир
Умер занимавший 20 лет пост председателя парламента КНДР Цой Тхэ Бок
Армия
ВС РФ отразили пять контратак штурмовиков ВСУ на купянском направлении
Происшествия
Число погибших при атаке ВСУ на рынок в Донецке возросло до 18 человек
Мир
Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА
Мир
Потерпевший крушение в Афганистане самолет вез из Таиланда заболевшую россиянку
Мир
В МИД РФ назвали учения НАТО Steadfast Defender возвращением к холодной войне
Армия
ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР
Мир
Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа превысило 25 тыс. человек

У эксплуатанта разбившегося Falcon 10 не было сертификатов для коммерческих полетов

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У компании ООО «Атлетик групп», эксплуатанта разбившегося самолета Falcon 10 в Афганистане, по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Об этом 21 января узнали «Известия», изучив реестр авиакомпаний на сайте Росавиации.

Самолетом управляли два пилота Дмитрий Б. Аркадий Г., а другие два человека — Игорь С. и Павел П., указанные в качестве членов экипажа, предварительно, были врачами, уточняет источник «Известий».

По словам собеседника, оба летчика имели свидетельства частных пилотов, которые им выдали в Северо-Западном территориальном управлении Росавиации в сентября прошлого года. У Дмитрия Б. общий налет составляет 2,4 тыс. часов, а у Аркадия Г. — 870 часов. Документы о прохождении подготовки на Falcon 10 они получили в учебном центре FlightSafety International в мае 2023-го.

Об авиакатастрофе стало известно ранее в этот день. Пассажирский самолет Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, судно упало в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Он был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу. Судно перестало выходить на связь 20 января.

Предварительно, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс и следовал из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где он сел на дозаправку.

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения Falcon 10 в Афганистане могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

Сын находившейся на борту россиянки рассказал «Известиям», что экипаж перевозил ее заболевшую мать из клиники Таиланда в Россию. На борту россиянку сопровождал ее супруг. Источник издания отметил, что у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы, местные врачи поставили ей диагноз «септический шок».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024