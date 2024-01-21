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Потерпевший крушение в Афганистане самолет должен был лететь другим курсом

Минтранс Афганистана: Falcon 10 не должен был пролетать над страной
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Фото: сommons.wikimedia.org
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Разбившийся в Афганистане частный самолет Falcon 10 с россиянами на борту не должен был пересекать афганскую территорию, но изменил маршрут. Об этом 21 января сообщил «Известиям» пресс-секретарь министерства транспорта Афганистана Эмамудин Ахмади.

«Десятиместный частный самолет, направлявшийся в Москву, пропал вчера в 19:00 в горах Бадахса. Самолет разбился. Он не должен был пролетать над Афганистаном. Мы предполагаем, что маршрут был изменен по неизвестной причине», — сказал он.

По словам Ахмади, у минтранса Афганистана есть лишь данные о том, что на борту было не менее шести человек и самолет был частный. Также он подтвердил, что на место крушения направлены спасательные команды.

В случае поступления новых подробностей о них будет сообщаться дополнительно, добавил представитель ведомства.

Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

О крушении Falcon 10 стало известно ранее в этот день. Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, борт отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района. Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как узнали «Известия», изучив реестр на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где совершило посадку на дозаправку. Самолет перестал выходить на связь 20 января. Предварительно, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

По данным источника «Известий», среди них были два пилота, два врача, заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска. В Росавиации сообщили, что для их поисков из Кабула была направлена местная спасательная группа.

Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. Источник «Известий» отметил, что у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы, местные врачи поставили ей диагноз «септический шок».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

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