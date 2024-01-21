Реклама
Прямой эфир
Мир
В Гонконге после марафона один человек умер и 842 получили травмы
Мир
ВСУ признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области
Мир
В МИД РФ осудили противодействие ФРГ иску о геноциде Израиля в Газе
Армия
Средства ПВО сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря
Экономика
Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации резервов ЦБ
Мир
Спикер конгресса призвал Байдена объяснить суть развязки конфликта на Украине
Спорт
Теннисистка Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open
Мир
Умер занимавший 20 лет пост председателя парламента КНДР Цой Тхэ Бок
Мир
В США начался коллапс на дорогах и отключения света из-за рекордных холодов
Происшествия
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
Мир
Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА
Мир
Потерпевший крушение в Афганистане самолет вез из Таиланда заболевшую россиянку
Мир
В МИД РФ назвали учения НАТО Steadfast Defender возвращением к холодной войне
Армия
ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР
Мир
Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа превысило 25 тыс. человек

Росавиация сообщила о направлении спасателей к месту крушения самолета в Афганистане

Росавиация: к месту крушения самолета в Афганистане направлены спасатели
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На предполагаемое место падения в Афганистане частного самолета, который следовал из аэропорта Утапао в Таиланде в Москву с россиянами на борту, направлена местная поисково-спасательная группа. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе Росавиации со ссылкой на посольство РФ в стране.

«По сообщению от посольства России в Афганистане, к предполагаемому месту падения самолета Falcon 10 направляется наземная поисково-спасательная группа из местных специалистов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вылет вертолета для их доставки на место планируется из Кабула, уточнили в Росавиации.

Туманные обстоятельства: какие нарушения выявили у компании, выполнявшей рейс на L-410
Что вынудило борт совершить жесткую посадку в тайге, в результате которой погибли четыре человека

Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным СМИ, он отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

Позже Росавиация указала, что на борту частного самолета Falcon 10 находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Он зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу.

Как сообщил источник «Известий», предварительной причиной крушения самолета стала техническая неисправность — в самолете отказали оба двигателя. Отмечается, что экипаж Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого. Также было установлено, что все находившиеся на борту являются гражданами России.

Позже уточнялось, что самолет перевозил из Таиланда в РФ заболевшую россиянку Анну Е., которую сопровождал супруг. Они вместе с сыном находились в стране, но в середине декабря Анна заболела. Сопроводить ее на борту разрешили одному человеку. По словам собеседника, местом вылета воздушного судна был аэропорт Утапао в Таиланде. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Росавиации. В Индии же самолет садился на дозаправку.

Сын женщины в разговоре с «Известиями» добавил, что в Таиланде его мать заболела, ее положили в госпиталь. Позднее родные поняли, что смысла для женщины лежать в этой больнице нет, и было принято решение перевезти ее в Москву.

По словам источника «Известий», у россиянки была сложная медицинская ситуация, поскольку у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с российскими гражданами на борту. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024