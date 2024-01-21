Росавиация сообщила о направлении спасателей к месту крушения самолета в Афганистане

На предполагаемое место падения в Афганистане частного самолета, который следовал из аэропорта Утапао в Таиланде в Москву с россиянами на борту, направлена местная поисково-спасательная группа. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе Росавиации со ссылкой на посольство РФ в стране.

«По сообщению от посольства России в Афганистане, к предполагаемому месту падения самолета Falcon 10 направляется наземная поисково-спасательная группа из местных специалистов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вылет вертолета для их доставки на место планируется из Кабула, уточнили в Росавиации.

Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным СМИ, он отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

Позже Росавиация указала, что на борту частного самолета Falcon 10 находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Он зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу.

Как сообщил источник «Известий», предварительной причиной крушения самолета стала техническая неисправность — в самолете отказали оба двигателя. Отмечается, что экипаж Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого. Также было установлено, что все находившиеся на борту являются гражданами России.

Позже уточнялось, что самолет перевозил из Таиланда в РФ заболевшую россиянку Анну Е., которую сопровождал супруг. Они вместе с сыном находились в стране, но в середине декабря Анна заболела. Сопроводить ее на борту разрешили одному человеку. По словам собеседника, местом вылета воздушного судна был аэропорт Утапао в Таиланде. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Росавиации. В Индии же самолет садился на дозаправку.

Сын женщины в разговоре с «Известиями» добавил, что в Таиланде его мать заболела, ее положили в госпиталь. Позднее родные поняли, что смысла для женщины лежать в этой больнице нет, и было принято решение перевезти ее в Москву.

По словам источника «Известий», у россиянки была сложная медицинская ситуация, поскольку у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с российскими гражданами на борту. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).