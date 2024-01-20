Победа Дональда Трампа в президентской гонке является тем, что нужно миру. Об этом 19 января написал в своей колонке в издании Daily Mail бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, все предпринимающиеся в США попытки привить экс-лидеру образ диктатора не дают ожидаемого эффекта, а, напротив, делают Трампа сильнее. Говоря об отношении к Украине, Джонсон выразил сомнение в том, что бывший американский лидер в случае новой победы «бросит эту страну». Так, политик припомнил, что именно при президентстве Дональда Трампа Киеву были подарены первые противотанковые средства Javelin еще в 2018 году.

«Если он поступит правильно и поддержит украинцев — а я верю, что так и будет, — президентство Трампа может стать большой победой для мира», — написал Джонсон.

19 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова бывшего американского лидера Дональда Трампа про урегулирование украинского конфликта всего за 24 часа.

Ранее, 17 января, Зеленский заявил, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 декабря, комментируя слова Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, заявил, что эта проблема не может быть решена так просто.

21 ноября Зеленский выразил готовность обсудить с Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что для государства неприемлемы предложения, в которых содержатся какие-либо территориальные уступки.

13 ноября украинское издание «Страна.ua» написало, что Зеленский хочет дозвониться до экс-президента США для проведения переговоров. А 8 ноября он в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. Однако Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 октября выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента.

6 октября Трамп заявил, что для Украины было бы правильным поступком передать России те области республики, где местное население разговаривает на русском языке. По его словам, ему удалось бы договориться с Киевом о подобной сделке, которая, согласно его мнению, дала бы украинской стороне возможность сохранить государство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.