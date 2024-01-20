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Борис Джонсон предрек военную помощь Киеву в случае победы Трампа

Борис Джонсон: Трамп продолжит поддерживать Украину в случае победы на выборах
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Фото: Global Look Press/Defense Of Ukraine
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Победа Дональда Трампа в президентской гонке является тем, что нужно миру. Об этом 19 января написал в своей колонке в издании Daily Mail бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, все предпринимающиеся в США попытки привить экс-лидеру образ диктатора не дают ожидаемого эффекта, а, напротив, делают Трампа сильнее. Говоря об отношении к Украине, Джонсон выразил сомнение в том, что бывший американский лидер в случае новой победы «бросит эту страну». Так, политик припомнил, что именно при президентстве Дональда Трампа Киеву были подарены первые противотанковые средства Javelin еще в 2018 году.

«Если он поступит правильно и поддержит украинцев — а я верю, что так и будет, — президентство Трампа может стать большой победой для мира», — написал Джонсон.

19 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова бывшего американского лидера Дональда Трампа про урегулирование украинского конфликта всего за 24 часа.

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Ранее, 17 января, Зеленский заявил, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 декабря, комментируя слова Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, заявил, что эта проблема не может быть решена так просто.

21 ноября Зеленский выразил готовность обсудить с Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что для государства неприемлемы предложения, в которых содержатся какие-либо территориальные уступки.

13 ноября украинское издание «Страна.ua» написало, что Зеленский хочет дозвониться до экс-президента США для проведения переговоров. А 8 ноября он в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. Однако Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 октября выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента.

6 октября Трамп заявил, что для Украины было бы правильным поступком передать России те области республики, где местное население разговаривает на русском языке. По его словам, ему удалось бы договориться с Киевом о подобной сделке, которая, согласно его мнению, дала бы украинской стороне возможность сохранить государство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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