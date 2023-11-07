СМИ объяснили отказ Трампа приехать на Украину к Зеленскому по приглашению

Бывший президент США Дональд Трамп отказался приехать на Украину по приглашению ее лидера Владимира Зеленского для обсуждения мирного процесса. Об этом 5 ноября американский политик заявил порталу Newsmax.



«Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время. С ним сейчас имеет дело администрация [Джо] Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов», — подчеркнул Трамп.

О приглашении Трампа приехать в Киев Зеленский рассказал в интервью телеканалу NBC News 5 ноября. Согласно его утверждению, он бы смог за 24 минуты объяснить экс-президенту Соединенных Штатов, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа.

Кроме того, Зеленскому задали вопрос о том, будет ли Трамп оказывать поддержку Киеву, если он в следующем году вновь возглавит США. В ответ на это украинский лидер дважды сказал «правда, я не знаю».

Ранее Трамп не раз подчеркивал, что в случае своего переизбрания на должность президента США сможет в скором времени урегулировать украинский конфликт.

17 сентября Трамп выразил готовность решить большую часть проблем страны в период от полугода до года в случае победы на выборах в 2024 году. Бизнесмен также добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тем кандидатам, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет. Среди актуальных вопросов он назвал запрет на аборты и конфликт на Украине.

5 августа Трамп заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

Ранее, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.