Экс-президент США Дональд Трамп 5 августа заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну.

«Я предотвращу третью мировую войну. Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», — сказал он на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.

Как отметил Трамп, в случае победы на выборах он сможет достигнуть мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет». По его словам, это будет сделано честным, справедливым для обеих сторон путем.

Ранее, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

В тот же день Трамп пообещал потребовать у Европы возмещения расходов США на помощь Украине в случае победы на выборах.

16 июля Трамп заявил, что Байден «не способен вести дела с мировыми лидерами», и сообщил, что у него хорошие отношения и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским. Он также в очередной раз заявил, что ситуация с Украиной никогда бы не дошла до нынешнего состояния, если бы он был президентом.

В тот же день Трамп снова сообщил, что смог бы легко остановить украинский конфликт. В случае своего переизбрания на пост главы государства он намерен сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «хватит».

7 июля Трамп назвал себя единственным кандидатом в президенты США, кто может предотвратить третью мировую войну. Он уточнил, что ситуация на мировой политической арене говорит о том, что все мы к ней движемся.

Трамп 2 июля, комментируя оговорку президента Байдена, назвал его «вопиюще некомпетентным» в ситуации, чреватой третьей мировой войной. Речь идет о моменте, когда американский лидер по ошибке назвал Украину Ираком. По словам Трампа, ситуация с Россией такова, что «лучше не ошибаться в решениях».

10 июня Трамп заявил, что у США не будет проблем с РФ и Украиной, если он победит на следующих выборах главы государства.

До этого, 22 апреля, Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 года успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.