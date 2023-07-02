Трамп упрекнул спутавшего Украину с Ираком Байдена в некомпетентности

Президент США Джо Байден «вопиюще некомпетентен» в ситуации, чреватой третьей мировой войной. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп 1 июля, прокомментировав его оговорку.

«Джо Байден подводит нас на грань третьей мировой войны, потому что он не понимает, что делает. Нельзя по ошибке назвать Украину Ираком и, разумеется, нельзя это сделать дважды», — сказал Трамп во время выступления на митинге в Южной Каролине.

По словам бывшего американского президента, ситуация с Россией такова, что «лучше не ошибаться в решениях». Трамп повторил обещание оперативно разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах 2024 года.

Во время брифинга 28 июня Байден вновь оговорился, комментируя украинский конфликт. Он перепутал Украину с Ираком.

Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, американский лидер перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме 22 июня, назвав его президентом.

На той же встрече президент Соединенных Штатов перепутал американский гимн с индийским. Глава государства положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии, и простоял в таком положении 15 секунд. После этого, вероятно, он осознал ошибку и медленно опустил руку.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет