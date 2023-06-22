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Байден перепутал гимн США с гимном Индии на встрече с Моди

NYP: президент США Джо Байден по ошибке приложил руку к сердцу при исполнении гимна Индии
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден в четверг, 22 июня, перепутал американский гимн с индийским на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.


Глава государства положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии и простоял в таком положении 15 секунд. После этого, вероятно, он осознал ошибку и медленно опустил руку.

Читатели газеты New York Post сочли такое поведение главы государства странным и оскорбительным.

«Если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой», — высказался один из пользователей.

Другой читатель выразил мнение, что президент США выставляет свой народ посмешищем, регулярно позорясь на международном уровне. Кроме того, пользователь обозвал его «дряхлой картофельной головой».

Еще один комментатор назвал Байдена идиотом, поскольку тот поклялся в верности Индии. Также читатели предположили, что американский лидер потерялся без телесуфлера или помощника.

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Ранее, 16 июня, американский президент Джо Байден поверг в замешательство аудиторию Национального саммита сообществ по безопасности в Университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».

11 июня телеведущая канала Sky News Australia Рита Панахи высмеяла странное поведение американского лидера Джо Байдена во время визита на военную базу в штате Северная Каролина. По ее словам, президент на мероприятии десять секунд смотрел в никуда, выглядел сбитым с толку и дезориентированным.

До этого, 5 июня, экс-президент США Дональд Трамп призвал прекратить подшучивать над когнитивными проблемами Джо Байдена. По его словам, издеваться над человеком из-за снижения умственных способностей ввиду возраста — не очень хорошая идея.

1 июня Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и, как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла его охрана.

После церемонии вручения дипломов в тот же день с Байденом произошла еще одна неприятность. Прибыв к Белому дому на вертолете, он ударился головой о дверь при выходе из салона.

Тогда же кандидат от Республиканской партии на пост президента США и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли усомнилась в силах Байдена закончить второй президентский срок.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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