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Байден ударился головой о дверь вертолета на лужайке перед Белым домом

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Еще одна неприятность поджидала американского президента Джо Байдена после церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в Колорадо. Прибыв к Белому дому на вертолете, он ударился головой о дверь при выходе из салоне, сообщает 2 июня портал Malaysianow.

Отмечается, что никаких признаков травмы у Байдена не было. Он бодро шел по Южной лужайке и язвительно заметил журналистам, что его сегодня «обложили мешками с песком».

Днем 1 июня американский лидер упал во время церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США. Не рассчитав шаг, Байден потерял равновесие и рухнул на пол. К нему тут же подбежали охранники и помогли встать.

Позднее директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт заверил, что с президентом США всё в порядке, а причиной падения якобы стал мешок с песком, о который запнулся Байден.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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