В Белом доме рассказали об удовлетворительном состоянии Байдена после падения

Президент США Джо Байден находится в удовлетворительном состоянии после падения на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт 1 июня.

«Он в порядке. Когда он пожимал руку, на сцене лежал мешок с песком», — написал Лаболт в своем Twitter-аккаунте.



Байден упал ранее этим же днем. Охрана помогла ему подняться и пройти к сидениям.

До этого, 19 мая, американский лидер во время посещения Святилища Ицукусима в Хиросиме, что являлось одним из мероприятий, устроенных для лидеров стран «большой семерки» на саммите в Японии, несколько раз споткнулся на лестнице. Однако всё же с трудом удержал равновесие и не упал.

Еще один инцидент с падением американского президента произошел 22 февраля. Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы. При этом, поднявшись, президент США помахал провожающим.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.