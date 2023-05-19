Байден на встрече лидеров G7 снова несколько раз споткнулся на лестнице

Президент США Джо Байден во время посещения Святилища Ицукусима в Хиросиме, что являлось одним из мероприятий, устроенных для лидеров стран «большой семерки» (G7) на саммите в Японии, снова несколько раз споткнулся на лестнице. Видеозапись момента появилась 19 мая на сайте британского таблоида Daily Mail.

Американский лидер, спеша навстречу премьер-министру Японии Фумио Кисиде, спустился по лестнице храма, спотыкаясь буквально на каждой ступеньке. Однако всё же с трудом удержал равновесие и не упал.

Наконец, оказавшись внизу, он схватил за руку Кисиду, оперевшись на нее, и вместе они присоединились к другим главам государств как ни в чем не бывало.

Отмечается, что Байден прибыл на мероприятие самым последним, в то время как лидеры других стран уже ожидали его, чтобы отправиться на экскурсию по синтоистскому храму.

Ранее, 18 мая, президент США назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом. Так он обратился к политику в начале двусторонней встречи в Хиросиме, которая проходила в преддверии саммита G7. Должности президента в Японии не существует.

16 ноября 2022 года американский лидер также оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо поддержал Байдена, поэтому падения удалось избежать.

Очередной инцидент с падением американского президента произошел 22 февраля 2023 года. Байден споткнулся и упал на трапе при отлете из Варшавы. При этом, поднявшись, президент США помахал провожающим.

Позже, 27 февраля, ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд назвал спотыкающегося президента Байдена олицетворением внутренней и внешней политики страны последних двух лет.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.