Реклама
Прямой эфир
Мир
США решили прекратить передачу РФ данных о расположении своих стратегических вооружений
Мир
Церемония инаугурации президента Турции состоится 3 июня
Мир
Захарова опровергла обвинение о вмешательстве РФ в выборы в Турции
Происшествия
При взрыве в жилом доме в Испании погиб один человек
Общество
Хуснуллин заявил о планах восстановить школы и детсады в Мариуполе к 1 сентября
Мир
Полиция Швеции задержала троих подозреваемых в нападении в школе
Общество
Минздрав сообщил о прибытии в Москву пострадавшего ребенка из Ростова-на-Дону
Авто
Российские «Зеленые карты» перестали работать в Евросоюзе
Армия
Путин наградил подполковника Никитина орденом Мужества
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества

Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден неожиданно упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Как сообщает 1 июня агентство Reuters, американскому лидеру быстро помогла подняться его охрана.

Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. К нему тут же подошли охранники и подхватили под руки, после чего американский лидер вернулся в исходное положение.

Затем он показал на место на сцене, где он стоял перед падением, и сообщил, что рядом там, возможно, стоит сумка, о которую он и споткнулся. На видеозаписи же кажется, что у президента США просто закружилась голова.

Нескромное родство: как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца
И могут ли замять очередной скандал с участием Хантера

Ранее, 26 мая, Байден прервал на несколько минут свое выступление в Белом доме, после того как баскетболистка команды Университета штата Луизиана потеряла сознание на сцене. Медперсонал Белого дома оказал упавшей в обморок баскетболистке первую помощь, ее вывезли из зала в кресле-коляске. После этого президент США продолжил выступление, подчеркнув, что с девушкой всё в порядке.

До этого, 19 мая, американский лидер во время посещения Святилища Ицукусима в Хиросиме, что являлось одним из мероприятий, устроенных для лидеров стран «большой семерки» на саммите в Японии, несколько раз споткнулся на лестнице. Однако всё же с трудом удержал равновесие и не упал.

Еще один инцидент с падением американского президента произошел 22 февраля. Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы. При этом, поднявшись, президент США помахал провожающим.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023