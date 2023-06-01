Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США

Президент США Джо Байден неожиданно упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Как сообщает 1 июня агентство Reuters, американскому лидеру быстро помогла подняться его охрана.

Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. К нему тут же подошли охранники и подхватили под руки, после чего американский лидер вернулся в исходное положение.

Затем он показал на место на сцене, где он стоял перед падением, и сообщил, что рядом там, возможно, стоит сумка, о которую он и споткнулся. На видеозаписи же кажется, что у президента США просто закружилась голова.

Ранее, 26 мая, Байден прервал на несколько минут свое выступление в Белом доме, после того как баскетболистка команды Университета штата Луизиана потеряла сознание на сцене. Медперсонал Белого дома оказал упавшей в обморок баскетболистке первую помощь, ее вывезли из зала в кресле-коляске. После этого президент США продолжил выступление, подчеркнув, что с девушкой всё в порядке.

До этого, 19 мая, американский лидер во время посещения Святилища Ицукусима в Хиросиме, что являлось одним из мероприятий, устроенных для лидеров стран «большой семерки» на саммите в Японии, несколько раз споткнулся на лестнице. Однако всё же с трудом удержал равновесие и не упал.

Еще один инцидент с падением американского президента произошел 22 февраля. Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы. При этом, поднявшись, президент США помахал провожающим.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.