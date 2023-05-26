Байден прервал свое выступление из-за потерявшей сознание баскетболистки

Президент США Джо Байден 26 мая прервал на несколько минут свое выступление в Белом доме после того, как баскетболистка команды Университета штата Луизиана потеряла сознание на сцене.

Отмечается, что во время своего выступления американский президент поздравлял спортсменок с победой в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта.

Медперсонал Белого дома оказал упавшей в обморок баскетболистке первую помощь, ее вывезли из зала в кресле-коляске. После этого Байден продолжил свое выступление, подчеркнув, что с девушкой всё в порядке.

Ранее, 20 мая, Байден попросил представителей СМИ «умолкнуть» после вопросов о возможном дефолте в стране. Инцидент произошел во время общения с журналистами на саммите G7 в японской Хиросиме.