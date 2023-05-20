Байден попросил журналистов «умолкнуть» после вопросов о дефолте

Президент США Джо Байден попросил представителей СМИ «умолкнуть» после вопросов о возможном дефолте в стране. Инцидент произошел во время общения с журналистами в субботу, 20 мая, на саммите G7 в японской Хиросиме.

Американский лидер произносил речь вместе с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. После этого он ответил на вопросы журналистов, которые не могли обойти стороной ситуацию вокруг повышения потолка госдолга.

«Умолкните, ладно? Спасибо», — сказал с улыбкой Байден.

Пытаясь дать ответ на некоторые из множества поступивших вопросов, Байден отметил, что абсолютно спокоен. Он рассказал, что уже провел поэтапные переговоры с республиканцами. Первая встреча, по его словам, не принесла особых результатов, в отличие от последующих двух.

17 мая глава Белого дома заявлял, что намерен договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга. Байден указал, что лидеры конгресса понимают, что допускать дефолт в США нельзя, так как это будет катастрофой для народа и экономики страны.

При этом Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своему долгу уже 1 июня, если законодатели не увеличат сумму, которую США могут занять для погашения долгов. Как отметила 15 мая министр финансов Джанет Йеллен, если этого не произойдет, дефолт по государственному долгу вызовет рецессию в экономике, а фондовый рынок может рухнуть. Кроме того, возрастет уровень безработицы. Йеллен призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.

Между тем, о чем заявил в этом же месяце спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с Байденом, Белый дом и конгресс США всё еще далеки от соглашения по этому вопросу.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.