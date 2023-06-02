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Республиканцы усомнились в силах Байдена закончить второй президентский срок

Fox NEWS: Никки Хейли заявила, что Джо Байден почти наверняка не досидит до конца второго срока
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Кандидат от республиканской партии на пост президента США и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент США Джо Байден скорее всего не сможет исполнять свои обязанности до окончания второго президентского срока, в случае его переизбрания. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил Fox NEWS.

По мнению Никки Хейли, Байден почти наверняка не досидит до окончания второго президентского срока, что означает, что его пост займет вице-президент США Камала Харрис.

«Джо Байден — старейший президент в истории, и, если его переизберут, мы можем получить президента Харрис. Вот почему я неоднократно призывал к тестированию умственных способностей и ограничению сроков полномочий для политиков», — заявила Хейли.

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Резкие слова в адрес Байдена со стороны Хейли были вызваны очередным публичным падением действующего президента США, которое произошло в четверг, 1 июня, во время, церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. При этом, согласно данным опроса гарвардского центра CAPS-Harris, проведенного в феврале, 57% избирателей в США сомневаются в психическом здоровье президента Джо Байдена.

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