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Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
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Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США

Ведущая Sky News Панахи высмеяла поведение Джо Байдена на военной базе в Северной Каролине
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Телеведущая канала Sky News Australia Рита Панахи в воскресенье, 11 июня, прокомментировала странное поведение американского лидера Джо Байдена во время визита на военную базу в штате Северная Каролина.

В эфире телеканала был продемонстрирован отрезок с трансляции мероприятия.

«Давайте посмотрим на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле — президента США Джо Байдена <…> К сожалению, всё прошло не очень хорошо <…> Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным», — прокомментировала журналистка.

По словам Панахи, когда глава государства попытался сказать несколько слов, ситуация стала ненамного лучше. Байден начал запинаться и с трудом произносить фразу.

Кроме того, телеведущая уличила во лжи американского лидера, когда тот упомянул, что его покойный сын Бо якобы погиб в Ираке. Она напомнила, что сын президента скончался в США от рака, и заметила, что Байден только в этом году как минимум четыре раза повторял лживое утверждение.

Журналистка также заметила, как после своего выступления глава государства вновь потерялся на сцене, не зная куда идти.

В конце сюжета Панахи обратилась к зрителям с просьбой спросить самих себя, достоин ли такой человек находиться в Белом доме.

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Ранее, 5 июня, экс-президент США Дональд Трамп призвал прекратить подшучивать над когнитивными проблемами Джо Байдена. По его словам, издеваться над человеком из-за снижения умственных способностей ввиду возраста — не очень хорошая идея.

1 июня Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла его охрана.

После церемонии вручения дипломов в тот же день с Байденом произошла еще одна неприятность. Прибыв к Белому дому на вертолете, он ударился головой о дверь при выходе из салона.

Тогда же кандидат от Республиканской партии на пост президента США и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли усомнилась в силах Байдена закончить второй президентский срок.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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