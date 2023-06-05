Трамп призвал прекратить подшучивать над когнитивными проблемами Байдена

Неожиданно милосердный жест по отношению к основному сопернику в предвыборной президентской гонке сделал экс-глава Белого дома предприниматель Дональд Трамп. Внезапно он пожалел действующего президента США и призвал прекратить насмешки над когнитивными проблемами Джо Байдена.

Вечно критикующий американского лидера Трамп во время встречи в мэрии Айовы с ведущим Fox News Шоном Хэннити заявил вдруг, что издеваться над Байденом из-за снижения умственных способностей ввиду возраста не очень хорошая идея, пишет The Washington Times 4 июня.

В ходе беседы журналист показал видео падения Байдена на церемонии вручения дипломов в военно-воздушной академии, когда он споткнулся о небольшой мешок с песком. Трамп с печальным лицом заметил, что предварительно позвонил Шону и просил его не шутить на эту тему.

«Честно говоря, я не думаю, что это выглядит хорошо ни для вас, ни для кого-либо другого, когда вы шутите по этому поводу, потому что это серьезная проблема», — сказал Трамп.

Он добавил, что падение Байдена выглядело грустно. Конечно, любой может говорить, что хочет, и журналист вправе шутить на любые темы, но, по мнению Трампа, вряд ли для кого-либо хорошо шутить об этом (о возрастных когнитивных проблемах). Это просто неуместно, резюмировал бывший президент США.

1 июня Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла его охрана.

После церемонии вручения дипломов в тот же день с Байденом произошла еще одна неприятность. Прибыв к Белому дому на вертолете, он ударился головой о дверь при выходе из салона.

Тогда же кандидат от Республиканской партии на пост президента США и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли усомнилась в силах Байдена закончить второй президентский срок.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан.