Байден удивил аудиторию репликой «Боже, храни королеву» в конце своей речи

Американский президент Джо Байден поверг в замешательство аудиторию Национального саммита сообществ по безопасности в университете Хартфорда штата Коннектикут в пятницу, 16 июня. Свою речь он завершил словами «Боже, храни королеву», сообщил местный филиал NBC.

После 30-минутного выступления перед активистами, которые выступают за безопасность общества от огнестрельного оружия, президент напомнил, что обычно спускается в толпу для рукопожатий. Однако ему сообщили, что надвигается шторм и он не сможет этого сделать, зато сделает фотографии со сцены перед каждой частью аудитории.

«Хорошо? Боже, храни королеву, парень», — завершил речь Байден перед тем, как начать оглядываться, куда же пойти.

Как отмечает Fox News, журналистский пул Белого дома также оказался в замешательстве от этой фразы.

«Те, кто смотрел онлайн, слышали последнее высказывание президента Байдена на саммите по оружию. Некоторые из вас спрашивали меня, почему он мог это сказать — я понятия не имею. Другие участники пула тоже понятия не имеют», — приводятся слова одного из журналистов.

Критики американского лидера и его оригинальных проявлений тут же сделали фразу «Боже, храни королеву» популярной в репликах и мемах в Twitter. Кто-то замечал, что Байден в очередной раз доказал свою неспособность управлять страной. Кто-то напоминал, что «Боже, храни королеву» — песня группы Sex Pistols. А были и те, кто отмечал, что Байден заканчивает этой фразой свое выступление не в первый раз.

17 мая на гала-концерте EMILY's List Байден заявил, что работает на вице-президента страны Камалу Харрис в Белом доме. Речь президента, в которой он упомянул Харрис, была адресована бывшему спикеру Нэнси Пелоси.

В апреле президент США во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии обернулся и попросил невидимого собеседника не прыгать. После этого Байден как ни в чем не бывало продолжил выступление.

5 марта Байден подошел к журналистам в Вашингтоне с протянутой для рукопожатия рукой, но не нашел, кому ее подать, и ушел в сторону ожидающего его вертолета.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.