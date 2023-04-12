Байден попросил невидимого человека не прыгать

Президент США Джо Байден во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии обернулся и попросил невидимого собеседника не прыгать. Видео появилось в Сети 12 апреля.

Американский лидер внезапно прервал свою речь и обернулся, глядя вверх. Он попросил кого-то не прыгать и извинился за вид своей спины. После этого Байден как ни в чем не бывало продолжил выступление.

Ранее, 31 марта, президент США перепутал название города Роллинг-Форк в штате Миссисипи, в котором он выступал после урагана, назвав его Ролинг-Стоуном. Свою ошибку он объяснил мыслительным процессом.

До этого, 24 марта, выступая в канадском парламенте, американский лидер оговорился и похвалил Китай вместо Канады за согласие принять еще 15 тыс. мигрантов в год из стран Латинской Америки взамен на поддержку Вашингтона в депортации тех, кого выявили как незаконно проникнувшего в страну.

5 марта Байден подошел к журналистам в Вашингтоне с протянутой для рукопожатия рукой, но не нашел, кому ее подать, и ушел в сторону ожидающего его вертолета.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.