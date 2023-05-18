Байден оговорился и назвал Камалу хозяином Белого дома

Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что он работает на вице-президента страны Камалу Харрис в Белом доме. О ситуации, произошедшей на гала-концерте EMILY's List 17 мая, сообщает Daily Mail.

«Я также хочу поблагодарить мою подругу Камалу, на которую я работаю в Белом доме за то, что она руководила этим вопросом», — сказал президент с трибуны, имея в виду защиту права на аборт.

Речь Байдена, в которой он упомянул Камалу, была адресована бывшему спикеру Нэнси Пелоси, которая теперь носит титул «Почетный спикер». Президент назвал ее одним из «самых влиятельных ораторов в американской истории».

Вице-президент США Камала Харрис однажды действительно на короткое время взяла на себя обязанности главы государства. 20 ноября 2021 года, пока Джо Байден находился под наркозом во время планового обследования, Харрис на 85 минут стала первой в истории женщиной, исполнявшей обязанности президента США.

Ранее, 5 мая, Джо Байден оговорился во время интервью каналу MSNBC. Он призвал не дать выиграть президентские выборы в 2024 году бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, подразумевая Дональда Трампа.

До этого, 24 марта, выступая в канадском парламенте, американский лидер оговорился и похвалил Китай вместо Канады за согласие принять еще 15 тыс. мигрантов в год из стран Латинской Америки взамен на поддержку Вашингтона в депортации тех, кого выявили как незаконно проникнувших в страну.

В конце января Байден во время выступления в штате Вирджиния пошутил над тем, что его считают глупым из-за постоянных оговорок, но следом он тут же вновь оговорился и неправильно назвал имя члена палаты представителей США.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.