Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом подчеркнул неизменность позиции США по отправке F-16 Киеву
Спорт
«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Общество
Задержан подозреваемый в природном пожаре в Свердловской области
Мир
Reuters сообщило о предложении Борреля увеличить фонд помощи Украине на €3,5 млрд
Мир
Замминистра обороны США Колин Каль покинет свой пост
Наука и техника
Исследователи создали первую 3D-модель затонувшего «Титаника»
Мир
В Колумбии нашли живыми четырех детей спустя 16 дней после крушения самолета
Экономика
В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней
Армия
Черноморский флот до конца года усилят четыре новые боевые единицы
Мир
Байден не будет извиняться за атомные бомбардировки Хиросимы Соединенными Штатами
Происшествия
Водитель Gelandewagen устроил массовое ДТП в Краснодаре
Мир
В столице Турции сильный шторм разрушил несколько домов и мечетей

Байден оговорился и назвал Камалу хозяином Белого дома

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что он работает на вице-президента страны Камалу Харрис в Белом доме. О ситуации, произошедшей на гала-концерте EMILY's List 17 мая, сообщает Daily Mail.

«Я также хочу поблагодарить мою подругу Камалу, на которую я работаю в Белом доме за то, что она руководила этим вопросом», — сказал президент с трибуны, имея в виду защиту права на аборт.

Речь Байдена, в которой он упомянул Камалу, была адресована бывшему спикеру Нэнси Пелоси, которая теперь носит титул «Почетный спикер». Президент назвал ее одним из «самых влиятельных ораторов в американской истории».

За кампанию: Джо Байден официально вступил в президентскую гонку
Какие шансы у действующего главы США остаться в Белом доме на второй срок

Вице-президент США Камала Харрис однажды действительно на короткое время взяла на себя обязанности главы государства. 20 ноября 2021 года, пока Джо Байден находился под наркозом во время планового обследования, Харрис на 85 минут стала первой в истории женщиной, исполнявшей обязанности президента США.

Ранее, 5 мая, Джо Байден оговорился во время интервью каналу MSNBC. Он призвал не дать выиграть президентские выборы в 2024 году бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, подразумевая Дональда Трампа.

До этого, 24 марта, выступая в канадском парламенте, американский лидер оговорился и похвалил Китай вместо Канады за согласие принять еще 15 тыс. мигрантов в год из стран Латинской Америки взамен на поддержку Вашингтона в депортации тех, кого выявили как незаконно проникнувших в страну.

В конце января Байден во время выступления в штате Вирджиния пошутил над тем, что его считают глупым из-за постоянных оговорок, но следом он тут же вновь оговорился и неправильно назвал имя члена палаты представителей США.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023