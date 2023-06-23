Реклама
Прямой эфир
Общество
Самозанятые смогут регистрировать свои товарные знаки
Мир
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Мир
Трое граждан Великобритании погибли в результате ЧП с батискафом
Наука и техника
Российские космонавты завершили выход в открытый космос
Мир
Боррель заявил об отказе Курти и Вучича совместно обсуждать ситуацию в Косово
Мир
В израильской Герцлии от мощного взрыва образовалась большая воронка
Мир
В Пентагоне усомнились в практичности поставок ВСУ комплексов ATACMS
Мир
В Сирии за сутки зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня
Мир
Байден перепутал гимн США с гимном Индии на встрече с Моди
Мир
Reuters узнало об условии Запада для производства оружия на Украине
Мир
Нидерланды заключили контракт с бельгийской фирмой на пулеметы для ВСУ
Мир
Дания запросила поддержку США в обучении летчиков ВСУ применению F-16
Происшествия
У побережья Анапы произошло землетрясение

Байден на встрече с премьер-министром Индии перепутал его должность

Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди
0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Джо Байден в четверг, 22 июня, перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме.

«Господин президент. Господин президент. <…> Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом», — сказал глава государства, открывая встречу с индийским премьером.

Неумолимый Джо: Байден хочет пойти на второй срок
Насколько велики шансы американского лидера баллотироваться в 2024 году

Ранее в этот день Байден на той же встрече с Моди перепутал американский гимн с индийским. Глава государства положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии и простоял в таком положении 15 секунд. После этого, вероятно, он осознал ошибку и медленно опустил руку.


16 июня, американский президент Джо Байден поверг в замешательство аудиторию Национального саммита сообществ по безопасности в Университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».

До этого, 11 июня, телеведущая канала Sky News Australia Рита Панахи высмеяла странное поведение американского лидера Джо Байдена во время визита на военную базу в штате Северная Каролина. По ее словам, президент на мероприятии 10 секунд смотрел в никуда, выглядел сбитым с толку и дезориентированным.

5 июня экс-президент США Дональд Трамп призвал прекратить подшучивать над когнитивными проблемами Джо Байдена. По его словам, издеваться над человеком из-за снижения умственных способностей ввиду возраста — не очень хорошая идея.

Кроме того, 1 июня Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и, как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла его охрана.

После церемонии вручения дипломов в тот же день с Байденом произошла еще одна неприятность. Прибыв к Белому дому на вертолете, он ударился головой о дверь при выходе из салона.

Тогда же кандидат от Республиканской партии на пост президента США и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли усомнилась в силах Байдена закончить второй президентский срок.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023