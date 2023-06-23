Байден на встрече с премьер-министром Индии перепутал его должность

Американский лидер Джо Байден в четверг, 22 июня, перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме.

«Господин президент. Господин президент. <…> Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом», — сказал глава государства, открывая встречу с индийским премьером.

Ранее в этот день Байден на той же встрече с Моди перепутал американский гимн с индийским. Глава государства положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии и простоял в таком положении 15 секунд. После этого, вероятно, он осознал ошибку и медленно опустил руку.





16 июня, американский президент Джо Байден поверг в замешательство аудиторию Национального саммита сообществ по безопасности в Университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».



До этого, 11 июня, телеведущая канала Sky News Australia Рита Панахи высмеяла странное поведение американского лидера Джо Байдена во время визита на военную базу в штате Северная Каролина. По ее словам, президент на мероприятии 10 секунд смотрел в никуда, выглядел сбитым с толку и дезориентированным.



5 июня экс-президент США Дональд Трамп призвал прекратить подшучивать над когнитивными проблемами Джо Байдена. По его словам, издеваться над человеком из-за снижения умственных способностей ввиду возраста — не очень хорошая идея.



Кроме того, 1 июня Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и, как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла его охрана.

После церемонии вручения дипломов в тот же день с Байденом произошла еще одна неприятность. Прибыв к Белому дому на вертолете, он ударился головой о дверь при выходе из салона.

Тогда же кандидат от Республиканской партии на пост президента США и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли усомнилась в силах Байдена закончить второй президентский срок.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.