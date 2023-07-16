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Трамп указал на неспособность Байдена вести дела с мировыми лидерами

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Бизнесмен и бывший президент США Дональд Трамп напомнил, что у него хорошие отношения и с украинским лидером Владимиром Зеленским, и с президентом РФ Владимиром Путиным, в отличие от главы Белого дома Джо Байдена, который «не способен вести дела с мировыми лидерами», сказал он 16 июля в интервью на канале Fox News.

«Есть лидеры, которые находятся на высоте на своем посту, это умные люди, в том числе и президент Франции [Эммануэль] Макрон. Я могу составить целый список людей, в нем будет и [президент РФ Владимир] Путин. А у нас — человек, который не понимает, что происходит, это самое опасное время в истории нашей страны», — сказал Трамп.

Он в очередной раз заявил, что ситуация с Украиной никогда бы не дошла до нынешнего состояния, если ли он был президентом.

«Ничего этого не было бы. Не было бы инфляции, конфликт на Украине никогда бы не возник, и с Тайванем не было бы никаких проблем», — констатировал экс-президент США.

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Ранее в этом же интервью Трамп снова сообщил, что смог бы легко остановить украинский конфликт. В случае своего переизбрания на пост главы государства он намерен сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «хватит».

7 июля Дональд Трамп назвал себя единственным кандидатом в президенты США, кто может предотвратить третью мировую войну. Он уточнил, что ситуация на мировой политической арене говорит о том, что все мы к ней движемся.

Ранее, 2 июля, Трамп, комментируя оговорку президента Байдена, назвал его «вопиюще некомпетентным» в ситуации, чреватой третьей мировой войной. Речь идет о моменте, когда американский лидер по ошибке назвал Украину Ираком. По словам Трампа, ситуация с Россией такова, что «лучше не ошибаться в решениях».

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