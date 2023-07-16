Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии спрогнозировали сожаление из-за решения вступить в НАТО
Общество
В Туапсинском районе восстановлены все соцобъекты после подтопления
Интернет и технологии
Пользователи пожаловались на замедление компьютера после обновления Windows 11
Интернет и технологии
Sony и Microsoft договорились о выходе новых игр Call of Duty на PlayStation
Мир
К югу Китая движется тропический шторм «Талим»
Интернет и технологии
Разработчики Star Wars Outlaws создали гигантские планеты в новой версии игры
Мир
В Великобритании заявили об усиливающейся усталости Запада от конфликта на Украине
Мир
Шмыгаль заявил о выделении Западом Украине $23 млрд с начала года
Спорт
Российский теннисист Дёмин проиграл в финале юниорского Уимблдона
Армия
Лепс высказался о выплатах российским бойцам за подбитые в ходе СВО танки Leopard
Мир
Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным
Мир
Жителей района турецкой провинции Хатай эвакуировали из-за природного пожара
Мир
В США заявили о скором начале в ЕС подготовки украинских летчиков на F-16
Сюжет:

Трамп сообщил о намерении сказать Зеленскому «хватит»

Трамп снова заявил, что в случае переизбрания мог бы остановить конфликт на Украине за один день
0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Дональд Трамп, говоря о том, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего переизбрания на пост главы государства, заявил, что намерен сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «хватит».

«Я бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение», — сказал он в интервью телеканалу Fox News 16 июля.

Экс-глава Белого дома при этом отметил, что у него были «очень хорошие отношения» как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, и он бы смог в течение одного дня завершить конфликт.

Трамп также добавил, что он бы предупредил Путина о готовности Вашингтона предоставить Киеву еще больше помощи в случае неготовности Москвы завершить специальную военную операцию (СВО).

Пишите письма: Дональд Трамп обнародует переписки с лидерами стран
Бывший президент упрекнул знаменитостей в том, что многие отвернулись от него после избрания на пост

Ранее, в конце марте, Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае своего переизбрания в 2024 году. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

До этого, 4 марта, бывший американский лидер пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. Однако тогда он отказался сообщить, в чем именно состоит его план. Трамп отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023