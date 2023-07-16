Бывший президент США Дональд Трамп, говоря о том, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего переизбрания на пост главы государства, заявил, что намерен сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «хватит».

«Я бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение», — сказал он в интервью телеканалу Fox News 16 июля.

Экс-глава Белого дома при этом отметил, что у него были «очень хорошие отношения» как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, и он бы смог в течение одного дня завершить конфликт.

Трамп также добавил, что он бы предупредил Путина о готовности Вашингтона предоставить Киеву еще больше помощи в случае неготовности Москвы завершить специальную военную операцию (СВО).

Ранее, в конце марте, Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае своего переизбрания в 2024 году. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.



До этого, 4 марта, бывший американский лидер пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. Однако тогда он отказался сообщить, в чем именно состоит его план. Трамп отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.