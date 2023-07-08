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Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

Трамп назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Бывший президент США Дональд Трамп 7 июля назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну.

«Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны», — сказал он на митинге в штате Айова.

Также Трамп отметил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года положит конец конфликту на Украине в течение 24 часов. При этом он подчеркнул, что не занимает чью-либо сторону в конфликте.

«Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне», — отметил он.

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Ранее, 2 июля, Трамп, комментируя оговорку президента США Джо Байдена, назвал его «вопиюще некомпетентным» в ситуации, чреватой третьей мировой войной. Речь идет о ситуации, в которой американский лидер по ошибке назвал Украину Ираком. По словам Трампа, ситуация с Россией такова, что «лучше не ошибаться в решениях». Он повторил обещание оперативно разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах 2024 года.

Трамп 10 июня также заявил, что только с его помощью можно предотвратить третью мировую войну. По его словам, он хорошо знает всех игроков на политическом поле и уже имел опыт успешного диалога с ними.

25 апреля Трамп сказал, что избрание американского лидера Джо Байдена на второй президентский срок может привести к третьей мировой войне. По его словам, США руководит человек, который не понимает, что происходит.

До этого, 13 марта, Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

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