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Сюжет:

Трамп предсказал катастрофические последствия переизбрания Байдена

Трамп: переизбрание Байдна на пост президента США приведет к третьей мировой войне
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Фото: REUTERS/Pool/Jacquelyn Martin
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Избрание американского лидера Джо Байдена на второй президентский срок может привести к третьей мировой войне. Такое мнение во вторник, 25 апреля, высказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

«У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Идут разговоры о ядерном оружии, а у нас [руководит государством] человек, который не понимает, что происходит», — сказал он.

Трамп также отметил, что Байден не выступал с заявлением о своем переизбрании публично. Вместо этого объявление было записано заранее, причем его пришлось переснимать четыре-пять раз, так как политик не мог правильно произнести свою речь.

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О том, что Байден намерен во второй раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, стало известно ранее в этот день. Вице-президент Камала Харрис также заявила о готовности баллотироваться вместе с действующим американским лидером на второй срок.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.

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