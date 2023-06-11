Трамп вновь заявил о готовности предотвратить третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что только с его помощью можно предотвратить третью мировую войну. Об этом он заявил в субботу, 10 июня, во время выступления на съезде Республиканской партии в штате Джорджия.

«Я предотвращу третью мировую войну, без меня она произойдет», — отметил экс-президент.



Трамп заверил, что только он может предотвратить ядерную войну. Он сообщил, что хорошо знает всех игроков на политическом поле и уже имел опыт успешного диалога с ними.

Ранее, 25 апреля, Дональд Трамп заявил, что избрание американского лидера Джо Байдена на второй президентский срок может привести к третьей мировой войне. По его словам, США руководит человек, который не понимает, что происходит.



13 марта Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.