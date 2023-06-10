Трамп пообещал решить проблемы с РФ и Украиной в случае переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп 10 июня заявил, что у страны не будет проблем с РФ и Украиной, если он победит на следующих выборах главы государства.

«Если бы у Америки был правильный лидер, у нас не возникло бы проблем с другими государствами. <…> У нас никогда бы не было противоречий с Россией, Украиной», — подчеркнул политик, выступая на государственном съезде Республиканской партии в штате Джорджия.

Он также отметил, что на протяжении последних семи лет над США нависает угроза, которая представляет собой нечто более глобальное, чем «Россия, Китай, КНДР и Иран вместе взятые». При этом бывший глава Белого дома не уточнил, о чем именно идет речь.

Ранее, 22 апреля, Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 года успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Кроме того, в марте экс-президент заявлял, что украинский геополитический кризис необходимо решить «прямо сейчас». Он подчеркивал, что готов добиться урегулирования всего за 24 часа, однако не раскрыл детали своего плана.

До этого, в октябре прошлого года, Трамп отмечал, что риторика правительства нынешнего президента США Джо Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться, если бы он находился на посту президента.