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Зеленский выразил тревогу из-за слов Трампа о завершении конфликта на Украине

Зеленский обеспокоен заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Президент Украины Владимир Зеленский 19 января заявил, что его пугают слова бывшего американского лидера Дональда Трампа про урегулирование украинского конфликта всего за 24 часа.

«Потому что если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит. Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он всё равно сделает всё, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит», — заявил он в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Зеленский также пригласил Трампа на Украину.

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Ранее, 17 января, Зеленский заявил, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 декабря, комментируя слова Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, заявил, что эта проблема не может быть решена так просто.

21 ноября Зеленский выразил готовность обсудить с Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что для государства неприемлемы предложения, в которых содержатся какие-либо территориальные уступки.

13 ноября украинское издание «Страна.ua» написало, что Зеленский хочет дозвониться до экс-президента США для проведения переговоров. А 8 ноября он в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. Однако Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 октября выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента.

6 октября Трамп заявил, что для Украины было бы правильным поступком передать России те области республики, где местное население разговаривает на русском языке. По его словам, ему удалось бы договориться с Киевом о подобной сделке, которая, согласно его мнению, дала бы украинской стороне возможность сохранить государство.

Песков, комментируя заявления Трампа о быстром урегулировании украинского конфликта, сказал, что не стал бы возлагать надежды на США в этом вопросе. По его словам, существенных изменений во внешнеполитическом курсе Вашингтона даже после прихода Трампа к власти не может быть.

5 августа экс-глава США заявил, что только в случае переизбрания он сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

До этого, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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