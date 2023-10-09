На Украине предупредили о «сложных моментах» в отношениях Киева и Вашингтона

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента, поскольку некоторые политики будут заострять внимание избирателей на украинском вопросе. Об этом 9 октября он рассказал украинскому изданию журнала Forbes.

«Но [украинцы] должны понимать — чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов», — заявил Кулеба.

Он также подчеркнул, что обострение политической борьбы произойдет по причине наличия в США сил, которые будут активно использовать тему украинского конфликта в своей предвыборной кампании.

При этом глава украинского МИД обвинил сторонников бывшего американского лидера Дональда Трампа в том, что конгресс США не одобрил новый пакет помощи для Украины. По его словам, это был не «системный сбой», а «инцидент», вызванный действиями фракции «трампистов».

Ранее в этот день глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что последние события в США в связи с кризисом в конгрессе и преодолением шатдауна правительства усиливают неопределенность в отношении будущей финансовой поддержки Киева. Он подчеркнул, что происходящее увеличивает ответственность ЕС в вопросе поддержки Украины.

5 октября The Washington Post со ссылкой на полковника украинского Генштаба Геннадия Коваленко сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью зависят от США. По словам Коваленко, ВСУ нуждаются не только в продолжении, но и в расширении американской военной помощи, поскольку боевые действия завершатся еще не скоро.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он уточнил, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили украинской стороне всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.